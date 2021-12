Asentajat pystyttivät liiketalon pikavauhtia Kemiössä – ”Teräsrunko perustuu nopeisiin pulttiliitoksiin”

Wuorionkujalle Kemiön keskustassa on parissa kuukaudessa noussut uusi liiketalo, jonka rakentamisvauhti hakee vertaistaan.

– Suomessa ei ole saatu montaa hallia tähän pisteeseen tällaisessa ajassa, salolainen monialayrittäjä ja kiinteistösijoittaja Lasse Jokinen kehuu.

Huhtikuussa rakennuksen pitäisi olla jo sisältäkin siinä kunnossa, että tavaratalo Hurrikaani ja Kemiönsaaren Venekeskus pääsevät muuttamaan uusiin tiloihin.

– Monelle olen sanonut, että aikataulu on tiukka. Tähän asti kaikki on sujunut hyvin, Jokinen toteaa.

Rakennuttaja sanoo nostavansa 2 600 neliön hallin tekijöille hattua. Työmaan vastaava mestari Erkki Närhi on Jokisen pitkäaikainen yhteistyökumppani.

Raivoisa tulipalo tuhosi liiketalon Kemiön keskustassa kesäkuussa.Raivaus- ja sammutustöissä olienimmillään sata pelastajaa ja liki neljäkymmentä sammutus-, säiliö-, tikas- ja johtoautoa.

Kiinteistön omisti Kone Wuorio Maskin Oy Ab. Lasse Jokinen on yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

” Raunioista nousee uusi liiketalo Kemiössä ”, Salon Seudun Sanomat kertoi 18. syyskuuta. Jokinen myönsi tuolloin, että rakentamisen aikataulu on harvinaisen kireä.

Rakentajaksi valikoitui seinäjokelainen Temacon Finland Oy, joka on erikoistunut teräsrakenteiden asennuksiin.

– Rakentaminen on sujunut todella hyvin. Kemiönsaarella on varmasti paljon rakennusalan osaajia, jotka ovat nähneet, että nyt on menty lujaa, Temaconin asennuspäällikkö Tero Manu sanoo .

Pohjalaisyritys on rakentanut Suomessa ja ulkomailla muun muassa tehtaita, marketteja, kauppakeskuksia ja voimaloita. Liiketalo Wuorionkujalla on asennuspäällikkö Manunkin mielestä yksi yrityksen parhaiten onnistuneita projekteja.

– Lähtötilanne oli äärettömän hyvä. Kohteessa oli panostettu siihen, että asennusalue on kunnossa meidän tullessamme. Työmaa oli sileä kuin tanssilattia, ja pystyimme aloittamaan heti vauhdilla.

Manu muistuttaa myös teräsrakentamisen nopeudesta silloin, kun on kiire.

– Teräsrunko perustuu pulttiliitoksiin. Se tekee rakentamisesta nopeaa vuodenajasta riippumatta, Manu huomauttaa.

Seinät on pystytetty niin kutsutuista sandwich -elementeistä, joissa peltisen sisä- ja ulkoseinän välissä on eristeenä kivivilla. Runko nousee kolmen asentajan voimin. Kantavaa kattoa asennettaessa tekijöitä tarvitaan kuusi.

– Se on aika vähäinen määrä rakennusmiehiä, Manu huomauttaa.

Temaconin asentaja Toni Mäkinen ruuvasi maanantaina tippalistoja eteläpäädyn sokkelin päälle. Edessä oli toistasataa metriä harmaata peltiseinää.

– Eka sivu vasta menossa. On tässä vielä kiertämistä, Mäkinen tuumi.

Euralainen Mäkinen on asunut työpäivät Kemiönsaarella ja käynyt kotona Satakunnassa vain viikonloppuisin. Työmaa on Mäkisen mukaan ollut sujuva. Ainoa vastoinkäyminen oli joulukuun alussa.

– Emme tahtoneet kovimmilla pakkasilla saada kurottajaa ja henkilönostinta käyntiin.

Muuten talvesta ei ole ollut haittaa. Asennuspäällikkö Manun mukaan työmaat eivät ole seisahtuneet Lapin kolmenkymmenen asteen pakkasissakaan.

– Pojat ovat tottuneet talvirakentamiseen. Varusteiden pitää vain olla sään mukaiset.

Lasse Jokinen on kiitellyt Kemiönsaaren kuntaa ripeästä päätöksenteosta. Hän löytää vauhdinpidolle muitakin syitä.

– Elementit, raudat ja muut raaka-aineet ovat maksaneet tavallista enemmän, mutta kaikki tavarat ovat tulleet ajallaan.

Jokisen mukaan sähköjen, ilmastoinnin ja sprinklerijärjestelmän asennustyöt alkavat heti vuodenvaihteen jälkeen. Hallin yhden osan lattialle on tehtävä vielä pintavalu.

– Ajatus on vuokrata pihalle siirrettävä kaukolämpökeskus, jolloin halli saadaan väliaikaisesti kiinni kaukolämpöön.

Myöhemmin liiketalo liitetään kiinteästi kunnan omistaman Kemiönsaaren Lämpö Oy:n kaukolämpöverkkoon. Kaksi haketta polttavaa laitosta tuottaa lämpöä sekä Kemiön että Taalintehtaan keskustaan.

Tavaratalo Hurrikaani aikoo avata uuden myymälän vappuna. Kemiönsaaren Venekeskus palaa Wuorionkujalle Björkbodan vanhasta lukkotehtaasta, jossa yritys on ollut evakossa tulipalosta lähtien.

– Pihatyöt jäävät kevääseen. Tulossa on lähes puolen hehtaarin parkkipaikka. Maanvaihdot ja tasoitus on pihalla tehty, ja se odottaa vain asvalttia, Jokinen sanoo.

Rakentamiskustannuksista Lasse Jokinen on valmis kertomaan parin kuukauden päästä, kun kaikki urakat ovat loppusuoralla. Jokinen sanoo varautuvansa siihen, että ”jotain yllätyksiä kuitenkin vielä tulee”.