ASKO LEHTONEN. Aikamme on niin erikoinen, että lähitulevaisuus näyttää samanlaiselta kuin lähimenneisyys. Katsaus päättyvään vuoteen voi olla myös ennuste ensi vuodesta. Hallitus on painanut paniikkinappulaa ja vetänyt hätäjarrusta, joten mekin voimme hyvällä omallatunnolla lähteä peruuttaen eteenpäin.

Tämän vuoden tammikuun alussa maailma näytti aika lailla samalta kuin tämän vuoden joulukuun lopussa eli nyt. Tehtiin etätöitä, ja optimistinen pakinoitsija ajatteli, että se antaa mahdollisuuden kehittyä: epäammattimaisuus vaihtuu etäammattimaisuudeksi.

Kevättalvella valmistauduttiin yhteiskunnan avautumiseen, ja niin ehkä tehdään tulevanakin keväänä. Avautumiseen valmistaudutaan sohvaperunoina televisiota tuijottamalla, sillä muutakaan ei eristyksessä tai karanteenissa voi tehdä

Käyttöön otetaan viime kevään ohjelmatiedot: Avautujat Suomi, Koko Suomi avautuu, Ensiavautujat alttarilla, Suomen kaunein avautuja ja Avautujalle morsian. Kaikki nämä tulevat lineaarisessa televisiossa eri kanavilta samaan aikaan.

Hävittäjähankinnat olivat esillä huhtikuussa, kun Suomi sai tarjoukset viideltä valmistajalta. Nyt kaupoista on jo sovittu.

Epäselväksi jäi, vaikuttivatko ratkaisuun pakinoitsijan keväällä saamat sisäpiirin tiedot tarjotuista tuotteista. Yhtä niistä sai polttomoottorilla, sähkömoottorilla ja hybridinä hybridisodankäyntiä varten.

Joulukuun alussa valmistauduttiin juhlimaan Suomen itsenäisyyspäivää. Koronan takia se kutistui presidentin perheen illanvietoksi.

Aivan vuoden lopulla Yle alkoi lähettää televisiossa ja radiossa opettavaista sarjaa kylmän sodan ajan Suomesta. Kasvavan hyvinvointimme keskellä elimme valheessa ja olimme rähmällämme neuvostodiktatuurin edessä.

Ehkä jo 2050-luvulla jälkiviisastellaan, miten koko läntinen maailma oli rähmällään Kiinan edessä.

Valmet Automotiven akkutehdas on ollut uutisissa taajaan. Työntekijöitä on palkattu, ja uusia tilauksia on saatu. Hyviä uutisia, kieltämättä, mutta yhtä vielä puuttuu. Milloin Salon akkutehtaalla avataan tehtaanmyymälä?

Kesäkuun kuntavaaleista ehdittiin tuskin toipua, kun alettiin valmistautua tammikuun aluevaaleihin. Suomi on vaalimaa.

Vuoden vaihtuessa aluevaaleihin on aikaa kolmisen viikkoa. Koteihin on tullut oikeusministeriöltä postia, jolla hillitään malttamattomia äänestäjäjoukkoja: älkää vielä lähtekö valitsemaan hyvinvointialueen päättäjiä, ennakkoäänestys alkaa vasta tammikuun puolivälissä!

Menneiden kaivelemisen jälkeen laitetaan tähän loppuun haaste ensi vuodelle: miten ihmiset saadaan ymmärtämään, että hyvinvointialue ei ole viihdekylpylän osasto.