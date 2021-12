Avi kieltää yli 20 hengen koronapassittomat tilaisuudet – Salon elokuvateatterit alkavat tarkistaa kävijöiden koronatodistuksia perjantaista lähtien

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa sisätilojen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä ilman koronapassia. Myös asiakas- ja yleisötilojen käyttö on järjestettävä niin, että tiloissa voidaan välttää lähikontaktit ja niiden aiheuttamat koronatartuntariskit. Rajoitus on voimassa perjantaista 10. joulukuuta lähtien vuoden loppuun.

Yleisötilaisuuksiksi katostaan yleisölle avoimet huvitilaisuudet kuten konsertit ja urheilutapahtumat. Henkilömäärärajaa ei tarvitse noudattaa, jos yleisötilaisuuden järjestäjä edellyttää osallistujilta koronapassia. Koronatodistus pitää tarkastaa tilaisuuteen saapumisen yhteydessä kaikilta yli 16-vuotiailta. Koronapassia ei edellytetä esimerkiksi henkilökunnalta tai esiintyjiltä.

Yleisissä kokouksissa järjestäjä ei voi edellyttää koronapassia, joten niissä pitää noudattaa kokoontumisrajoitusta. Yleinen kokous tarkoittaa myös mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta.

Yleisölle avoimien tilojen kokoontumismääräykset koskevat laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja asiakasmäärästä riippumatta.

Koronapassin voi ottaa käyttöön yleisötilaisuuksiin käytettävissä sisä- ja ulkotiloissa, kuntosaleissa ja muissa sisäliikuntatiloissa, yleisissä saunoissa, uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastiloissa ja pukuhuoneissa, tanssipaikoissa, huvi- ja teemapuistoissa, tivoleissa, eläintarhojen sisätiloissa, sisäleikkipuistoissa, museoissa, näyttelytiloissa ja muissa vastaavissa kulttuuritiloissa sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävissä tiloissa.

Muiden asiakastilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 hengen sisätila tai yli 50 hengen ulkotila. Toiminta on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Salon elokuvateatterit Lumo ja Bio-Salo alkavat tarkistaa elokuvayleisön koronatodistuksia perjantaista lähtien.

– Meidänkin on nyt otettava koronapassivaatimus käyttöön. Ei auta mikään, Minna Matila Lumosta toteaa.

– Kyllä sitä nyt täytyy alkaa kysyä, sanoo myös Bio-Salon Jari Mäkilä ja pohtii, täytyykö koronatodistus tarkistaa jo teatterin ovella vai riittääkö sen kysyminen tiskillä.

– Se täytyy vielä selvittää.

Tilojen käyttöä koskeva määräys koskee myös lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Päätös ei kuitenkaan estä harrastamista, vaan toimintaa voidaan jatkaa terveysturvallisuustoimia lisäämällä kuten rajoittamalla vanhempien oleskelua lasten harrastustiloissa. Koronapassia ei edellytetä alle 16-vuotiailta.

Koronapassia ei saa vaatia tiloissa, jotka ovat tavanomaisen elämän tai lakisääteisten oikeuksien kannalta olennaisia kuten apteekit, vähittäiskaupat, postit, huoltoasemat ja kirjastot. Päätös ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilua eikä yksityis- tai perhe-elämää. Ravintoloita koskevista rajoituksista päättää valtioneuvosto.

Toimijan pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.