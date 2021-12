Avien määräys terveystarkastuksista Suomen rajoilla voimaan tänään

Aluehallintovirastot (avit) ovat määränneet Suomen rajanylityspaikoille pakollisen terveystarkastuksen matkustajille, jotka ovat oleskelleet maissa, joissa on havaittu omikronmuunnoksen leviämistä.

Määräykset tulevat voimaan tänään lauantaina ja jatkuvat tammikuun loppuun asti.

Matkustajien on osallistuttava kuntien terveysviranomaisten järjestämään pakolliseen terveystarkastukseen koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Määräys annettiin jokaisessa kuudessa aluehallintovirastossa eilen perjantaina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on arvioinut, että omikronmuunnos on levinnyt Etelä-Afrikassa, Botswanassa, Eswatinissa (entinen Swazimaa), Britanniassa, Lesothossa, Namibiassa, Nigeriassa, Norjassa, Tanskassa ja Zimbabwessa.

STT

