Avien määräys riskimaista saapuvien terveystarkastuksista voimaan – lisäksi THL suosittelee kaikille Suomeen palanneille kotitestejä

Aluehallintovirastot (avit) ovat määränneet Suomen rajanylityspaikoille pakollisen terveystarkastuksen matkustajille, jotka ovat oleskelleet maissa, joissa on havaittu omikronmuunnoksen leviämistä.

Matkustajan ei tarvitse osallistua terveystarkastukseen, jos hänellä on esittää enintään 48 tuntia vanha negatiivinen koronatestin tulos.

Määräykset tulevat voimaan tänään lauantaina ja jatkuvat tammikuun loppuun.

Matkustajien on osallistuttava kuntien terveysviranomaisten järjestämään pakolliseen terveystarkastukseen koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Määräys annettiin jokaisessa kuudessa aluehallintovirastossa eilen perjantaina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on arvioinut, että omikronmuunnos on levinnyt Etelä-Afrikassa, Botswanassa, Eswatinissa (entinen Swazimaa), Lesothossa, Namibiassa, Nigeriassa, Malawissa, Mosambikissa, Zimbabwessa, Britanniassa, Norjassa ja Tanskassa.

THL ylläpitää omikronin riskimaiden listausta verkkosivuillaan.

Positiivinen kotitesti täytyy varmistaa terveydenhuollossa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee, että kaikki Suomeen ulkomailta palanneet tekisivät koronaviruksen kotitestin maahan saapumisen jälkeen. Testiä ei tarvitse laitoksen mukaan tehdä, jos matkustaja on jo testattu rajalla maahantulon yhteydessä.

Jos kotitestin tulos on positiivinen, täytyy tulos varmistaa erikseen terveydenhuollossa pcr-testillä. Näin voidaan THL:n mukaan varmistaa myös mahdollinen omikrontartunta.

THL toivoo, että kotitesteillä löydettäisiin tartuntoja, jotka muuten jäisivät Suomessa toteamatta. Kotitestillä ei voi kuitenkaan korvata tartuntatautilain mukaisia pakollisia maahantuloon liittyviä testejä.

Kotitestin tekeminen on vapaaehtoista.

Minja Viitanen, Eetu Halonen

STT

Kuvat: