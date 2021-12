Joel Banksille jatkosopimus lentopallomiesten luotsina: ”Olen erittäin innokas jatkamaan tästä, mihin olemme nyt päässeet”

Suomen miesten lentopallomaajoukkueen päävalmentajana keväällä 2019 aloittanut britti Joel Banks jatkaa maajoukkueluotsina, kertoi Lentopalloliitto. Jatkosopimus on malliltaan 2+1 vuotta.

Banksin päävalmentajakaudella Suomi on pelannut kahdesti EM-lopputurnauksessa. Vuonna 2019 Suomi oli 14:s ja tänä vuonna 12:s. Banksin saldo maajoukkuevalmentajana on viisi voittoa ja 27 tappiota, mutta kaikki voitot ovat tulleet EM-lopputurnauksissa.

Liitto ja Banks olivat syksyn EM-kotikisojen jälkeen neuvotteluissa jatkosta, ja liiton mukaan jatkosopimus ”syntyi helposti molempien osapuolten iloksi”.

– Olen kiitollinen Suomen Lentopalloliitolle, että se on halukas jatkamaan minun ja muun joukkueen kanssa tätä hienoa taivalta tästäkin eteenpäin kohti uusia hienoja hetkiä. Alun siirtymävaiheen jälkeen olen päässyt ajamaan ajatuksiani joukkueeseen ja se on vienyt totta kai aikaa. Mielestäni kolme vuoden prosessi toi viime kesänä hyvän tuloksen. Olin todella ylpeä siitä miten joukkue EM-kilpailuissa esiintyi ja toivon, että muillakin on olo Suomen miesten lentopallon olevan nyt hyvässä tilanteessa, Banks kuvaili tiedotteessa.

– Kaikki ovat kunnianhimoisia jatkamaan aloittamaamme työtä. Olen erittäin innokas jatkamaan tästä, mihin olemme nyt päässeet. Meidän pitää edelleen päästä eteenpäin. Viime kesältä joukkue tulee muuttumaan, ainakin muutama pelaaja on ilmoittanut maajoukkuepeliensä päättymisestä ja osa toivonut kevyempää maajoukkueohjelmaa tulevaksi kesäksi.

STT

