Bar Pena & The Disco meni kiinni neljännen kerran pandemian aikana – ”Eniten harmittaa henkilökunnan puolesta”

Hallituksen linjaamat uudet ravintolarajoitukset kurittavat eniten anniskeluravintoloita.

Ravintoloiden aukioloa rajataan Varsinais-Suomessa jo jouluaatosta. Tuolloin anniskelu päättyy kello 21 ja aukiolo kello 22. Tiistaista 28. joulukuuta alkaen anniskelu päättyy kello 17 ja anniskeluravintolat menevät kiinni kello 18.

Kokonaan ovensa salolaisravintoloista laittaa kiinni ainakin Bar Pena & The Disco, joka on ollut auki perjantaisin ja lauantaisin. Tämä on neljäs kerta pandemian aikana eli maaliskuusta 2020 lähtien, kun Bar Pena & The Disco joutuu sulkemaan ovensa tanssi- ja karaokekansalta kokonaan.

– Tämä on ihan sairasta, että kahden päivän varoitusajalla joudun laittamaan porukkaa pihalle. Oli arvattavissa, että rajoitukset kiristyvät, mutta ne olisivat voineet tulla voimaan vasta viikon päästä, yrittäjä Miska Pekkola huokaisee.

Ravintola-yökerholla oli isot odotukset joulupäivän ”Kinkkubileistä” sekä uudenvuodenaaton juhlinnasta. Nyt kumpikin jää toteutumatta.

– Pari hyvää iltaa olisi ollut vielä tiedossa tämän vuoden puolella. Eniten harmittaa henkilökunnan puolesta. Heiltä meni paras aika tehdä töitä. Kukaan ei halua olla töissä tällä alalla, koska koskaan ei tiedä, milloin joutuu lomautetuksi. Karua on, Pekkola kuvailee.

Ravintolat saavat hyvin todennäköisesti menetyksistä rahallista tukea, mutta Pekkola ei laske niiden varaan mitään.

– Valtiolta tulevat korvaukset eivät kata käytännössä edes vuokria. Lisäksi ne tulevat jälkijättöisesti viiden-kuuden kuukauden päästä. Eipä se lämmitä enää paljon silloin. Täytyy mennä taas jonkun muun perstaskulle tai omalle.

Koronapassin turvin Bar Pena & The Disco ehti olla auki kaksi kuukautta.

– Olin tyytyväinen kävijämääriin, vaikka eivät ne olleet tietenkään samaa tasoa kuin 2019. Koronapassi toimi meillä, ja ihmiset hakivat rokotuksia, mikä oli positiivinen asia.

Kiristyvät rajoitukset vaikuttavat myös ruokaravintoloihin, joiden anniskelu päättyy niin ikään 28. joulukuuta alkaen kello 17. Ruokaravintoloiden aukiolo on kuitenkin sallittu koronapassilla kello 18–20. Ravintolasäännökset ovat voimassa anniskelu- ja ruokaravintoloiden osalta 20. tammikuuta saakka.

– Kynnys lähteä ravintolaan kasvaa ja kynnys jäädä kotiin madaltuu, salolaisravintola Hookin yrittäjä Mika Hellberg summaa tilanteen.

Hellberg arvioi, että puolet Hookin asiakkaista ostaa ruuan seuraksi alkoholipitoisen juoman.

– Uusien linjausten myötä ruuan kotiinkuljetus tulee luultavasti kasvamaan ja kotona juodaan se kalja, jota ei voida ravintolassa tilata.

Hellberg sanoo, että rajoitukset vaikuttavat henkilöstöön ensin salin puolella, jos ravintola on tyhjä. Keittiön puolelle vaikutukset ulottuvat, jos ruokaa ei mene edes noudettuna tai kotiinkuljetuksena kautta.

– Pohdimme nyt, pitäisikö meidän avata arkisin jo aikaisemmin kuin kello 16. Ei ole välttämättä järkeä pitää ravintolaa auki muutaman tunnin takia, Hellberg sanoo.

Suur-Seudun Osuuskauppa ei lomauta henkilöstöään ravintolarajoitusten tiukentumisesta huolimatta.

– Teemme yhteistyötä muiden toimialojemme kanssa ja varmistamme sitä kautta henkilöstömme työllistymisen. Pyrimme myös lähtökohtaisesti pitämään kaikki ravintolamme auki. SSO:n matkailu- ja ravintolapalveluiden asiakkuuspäällikkö Elina

Pakkanen kertoo.

Pakkanen ei osannut keskiviikkona sanoa, ovatko SSO:n kaikki ravintolat auki tiukentuneiden rajoitusten jälkeen kello 20 asti vai sulkeutuuko osa jo kello 18. Asiasta tiedotetaan Pakkasen mukaan heti, kun tietoa on.

Pakkanen uskoo, että ruokaravintoloihin on tulijoita kello 17 jälkeen, vaikka silloin alkoholijuomia ei saakaan enää tilata aterioinnin yhteyteen.

– Se on jo kova houkutin, että saa tulla valmiiseen pöytään.