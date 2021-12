Barkov palasi Floridan harjoituksiin, odotetaan pelaavan torstaina

Jääkiekon NHL:ssä Florida Panthersin suomalaishyökkääjä Aleksander Barkov on palaamassa tositoimiin, kun sarja on jatkumassa joulutauon jälkeen. NHL:n verkkosivujen mukaan Barkov harjoitteli maanantaina normaalisti muun joukkueen mukana.

– Hän näytti hyvältä. Luulen, että hän on valmis pelaamaan. Oli hyvä saada hänelle nämä pari harjoitusta alle. Katsotaan, miltä hänestä tuntuu huomenna ja tehdään sen pohjalta päätös, Floridan valmentaja Andrew Brunette sanoi NHL:n verkkosivuilla.

Barkov loukkasi marraskuussa polvensa taklaustilanteessa, mutta välttyi leikkaushoidolta. Palattuaan kaukaloon polvivamman jälkeen joulukuun alkupuolella suomalainen loukkasi ylävartaloaan ottelussa St. Louis Bluesia vastaan.

Keskushyökkääjä on ollut loukkaantumisten vuoksi sivussa Floridan viimeisimmistä 13 ottelusta 12. Barkov on pelannut alkukauden aikana yhteensä 16 ottelua, joissa hän on tehnyt 18 pistettä (10+8).

Barkovin odotetaan pelaavan torstaina Suomen aikaa New York Rangersia vastaan.

Neljä pelaajaa sivuun koronan vuoksi

Floridan joukkueesta asetettiin sunnuntaina NHL:n koronaprotokollaan Jonathan Huberdeau, Eetu Luostarinen, Owen Tippett ja MacKenzie Weegar. Brunetten mukaan nelikosta Huberdeaun uskotaan palaavan kaukaloon vielä tällä viikolla.

Koronaprotokollaan asetetaan pelaajia ja taustaryhmään kuuluvia ihmisiä joko koronatartunnan tai altistumisen vuoksi.

Florida kohtaa vielä loppuviikon aikana Tampa Bay Lightningin ja Montreal Canadiensin kotihallissaan.

https://www.nhl.com/news/florida-panthers-aleksander-barkov-expected-to-return-against-new-york-rangers/c-329245986

Ville Väänänen

STT

