BBC: Kuningatar Elisabetin joulupuheen odotetaan olevan henkilökohtainen – kuningattaren puoliso prinssi Philip kuoli huhtikuussa

Britannian kuningatar Elisabetin vuotuisen joulupuheen odotetaan olevan tänä vuonna erittäin henkilökohtainen, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Joulu on ensimmäinen kuningattaren puolison prinssi Philipin kuoleman jälkeen. Philip kuoli huhtikuussa 99-vuotiaana.

Pari ehti olla aviossa 73 vuoden ajan. Viime viikolla kuvatussa videopuheessa Elisabetin, 95, pöydällä on kehystetty valokuva, joka on otettu parin timanttihääpäivänä vuonna 2007.

Punaiseen pukeutuneella kuningattarella on rinnassaan koru, joka esiintyy myös kuvassa. Rintakoru on sama, jota Elisabet käytti parin häämatkalla vuonna 1947.

Puhe on määrä esittää joulupäivänä.

https://www.bbc.com/news/uk-59762945

STT

