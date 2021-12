BBC: Lapissa on kateissa tuhansia poroja – sarvipäät ovat lähteneet etsimään ravintoa niiden ruuan jäätyä jääpeitteen alle

Lapissa on kateissa tuhansia poroja, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Suomalaisten ja ruotsalaisten poronhoitajien on ollut vaikeuksia löytää poroja, jotka ovat lähteneet etsimään ravintoa niiden ruuan jäätyä jääpeitteen alle.

Jäkälän päälle kasaantunut jää on seurausta ensilumien sulamisesta tai niiden jälkeen iskeneistä sateista. Sulamaan tai vettymään päässeet hanget ovat tämän jälkeen päässeet jäätymään kovaksi kerrokseksi lämpötilan pudottua.

– Porot eivät pysty kaivamaan jäätä, koska se on kovaa, ja siksi ne ovat lähteneet etsimään maata, jossa on vain lunta, Luonnonvarakeskuksen Jouko Kumpula kertoo BBC:lle.

Kumpulan mukaan porot voivat syödä helposti lumen alla olevaa jäkälää. Porot ovat saattaneet lähteä satakin kilometriä etelään jäävapaan jäkälän toivossa.

Poroja on jäljitetty myös helikopterein

Osa poronhoitajista on lähtenyt jäljittämään sarvipäitä jopa helikoptereilla. Koillis-Ruotsissa poroja hoitava Tomas Seva kertoo, että etsintöjä on tehty yötä päivää.

– Ajamme tunteja toistensa perään löytääksemme poromme ja paimentaaksemme ne takaisin, mutta se on ollut erittäin vaikeaa näissä talvisissa oloissa, Seva kertoo brittimedialle.

– Joten käytämme myös helikoptereita, mikä on erittäin epätavallista ja erittäin kallista myös, hän lisää.

Sevan mukaan hänen kotikylästään ja naapurikylästä on lähtenyt viime päivien aikana vaeltamaan ruuan perässä kaikkiaan noin 8 000 poroa. Monet poroista ovat matkanneet poikkeuksellisen pitkän matkan.

– Meidän poromme ovat menneet tietääkseni kauimmillaan noin sadan kilometrin päähän alueeltamme, kertoo muoniolainen Vili Kurki BBC:lle.

Vaellus ei ole myöskään ollut vain yhdensuuntaista, vaan Kurjen mukaan poroja on nähty saapuvan myös etelästä pohjoiseen.

Huonot laiduntalvet yleistymään päin

Luonnonvarakeskuksen Kumpulan mukaan talviset laidunolosuhteet olivat vaikeita myös kaksi vuotta sitten.

– Tavallisesti tällaisia talvia koetaan kerran 30 vuodessa, mutta näyttää siltä, että niistä on luultavasti tulossa ilmastonmuutoksen vuoksi yhä yleisempiä, hän lisää.

Jotkut poronhoitajat ovat alkaneet antaa eläimilleen talvella lisää ruokaa, jotta eläimet eivät lähtisi kauas ruuan perässä.

Asiasta kertoi Suomessa aiemmin MTV:n uutiset.

