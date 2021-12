Belgia sulkee kaikki seitsemän ydinreaktoriaan vuoteen 2025 mennessä

Belgian hallituspuolueet ovat sopineet, että maan kaikki seitsemän ydinreaktoria suljetaan vuoteen 2025 mennessä. Samalla maassa aiotaan kuitenkin investoida pienten modulaaristen ydinreaktoreiden kehittämiseen.

Tavoite luopua ydinvoimasta on ollut kirjattuna Belgian lainsäädäntöön vuodesta 2003. Takarajaksi asetettiin tuolloin 2025, ja nykyinen koalitiohallitus sitoutui siihen noustessaan valtaan viime vuoden lokakuussa.

Seitsemän puolueen hallituksen ratkaisusta väännettiin yön yli kestäneissä neuvotteluissa. Ranskankielinen liberaalipuolue MR on vastustanut ydinvoimasta luopumista kokonaan, mutta flaaminkielisiä vihreitä edustava energiaministeri Tinne Van der Straeten on pitänyt vanhasta tavoitteesta kiinni. MR katsoo, että ydinvoiman tilalle suunnitellut kaasuvoimalat tuottavat liikaa päästöjä.

Belgiassa toimii kaksi ydinvoimalaa, Doel ja Tihange, jotka ovat tuottaneet noin puolet maan sähköstä. Ensimmäinen yksikkö käynnistettiin Doelissa vuonna 1974, ja sitä seurasivat kaksi seuraavaa yksikköä Doelissa ja Tihangessa jo seuraavana vuonna.

Belgialaisella energiayhtiö Electrabelilla on myös 25 prosentin osuus kahden Ranskassa toimivan yksikön tuotannosta.

