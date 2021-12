Biden varoitti rokottamattomia ”kuoleman talvesta”

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden varoitti torstaina, että ”vakavan sairauden ja kuoleman talvi” odottaa niitä, jotka eivät ole ottaneet koronarokotetta.

Samalla kehittyneiden talousmaiden G7-ryhmä luonnehti koronan omikronmuunnosta suurimmaksi uhaksi maailman kansanterveydelle.

– Ainoa todellinen suoja on saada rokotus, Biden sanoi.

G7-ryhmän puheenjohtajan Britannian isännöimässä kokouksessa maiden terveysministerit korostivat, että rokotteiden tehostekampanjoiden ja säännöllisten testausten merkitys kasvaa.

Tutkijat ovat edelleen epävarmoja siitä, kuinka vaarallinen omikron on. Varhaiset tiedot kuitenkin viittaavat siihen, että omikron voi olla vastustuskykyisempi rokotteille ja tarttuvampi kuin deltavariantti.

Valtiot ympäri maailmaa ovat alkaneet neuvoa välttämään ulkomaanmatkailua. Samalla moni maa on kiristänyt kotimaisia ​​rajoituksia taistellakseen omikronia vastaan ​​ja tehostaakseen rokottamista.

Yhdysvallat on maailman pahiten koronaviruksesta kärsinyt maa. Tällä erää Yhdysvalloissa kuolee koronaan keskimäärin 1 150 ihmistä päivässä.

Joulukuun kahden ensimmäisen viikon aikana päivittäiset tartuntatapaukset nousivat Yhdysvalloissa 35 prosenttia.

Suositus Pfizerin ja Modernan rokotteille

Yhdysvalloissa lääkintäviranomaiset ovat päättäneet suositella Pfizer-Biontechin ja Modernan koronarokotteita käytettäväksi ennen maan kolmatta hyväksyttyä koronarokotetta, Johnson & Johnsonia.

Linjausta perustellaan Pfizerin ja Modernan rokotteiden antamalla paremmalla suojalla sekä sillä, että Johnson & Johnsonin rokote voi harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa verihyytymiä.

Johnson & Johnson -rokotteen rakenne ja sivuvaikutukset ovat samanlaiset kuin Astra Zenecan rokotteella.

Uudet laboratoriotestit osoittavat, että Johnson & Johnson -rokote ei suojaa kovin hyvin omikronmuunnoksen aiheuttamilta tartunnoilta.

Euroopassa valvonnan tiukennuksia rajoille

Myös Britanniassa koronatartunnat ovat jälleen nousseet ennätystasolle. Nyt saarivaltiossa pelätään, että omikron saattaa ruuhkauttaa sairaaloita juhlakauden aikana.

Kun koronatapausten määrä kasvoi jyrkästi Britanniassa, Ranska kielsi torstaina kaiken ei-välttämättömän matkustamisen Britanniaan ja sieltä pois.

Myös monen muun Euroopan maan odotetaan asettavan tiukkoja rajoituksia esimerkiksi rajatarkastuksiin.

EU:n huippukokouksessa unionin johtajat pyrkivät torstaina muodostamaan yhteisen linjan omikronin leviämisen estämiseksi. EU:n lääkealan sääntelyviranomaiset hyväksyivät torstaina Pfizerin koronapillerin hätäkäyttöön lääkinnässä jäsenvaltioissa.

STT

Kuvat: