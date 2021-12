Brasiliassa on kuollut ainakin 18 ihmistä kovien sateiden kurittaessa Bahian osavaltiota

Brasiliassa on kuollut ainakin 18 ihmistä kovien sateiden jälkimainingeissa Bahian osavaltiossa. Asiasta sunnuntaina kertoneiden viranomaisten mukaan noin 35 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa tulvia aiheuttaneiden sateiden vuoksi.

Pelastusviranomaisen edustajan mukaan lähes 300 ihmistä on loukkaantunut sateiden alkamisen jälkeen.

Arvioiden mukaan rajut sääolot ovat vaikuttaneet yli 430 000 ihmisen elämään.

Tuhoalueita lentokoneesta tarkkaillut Bahian kuvernööri Rui Costa kuvailee tapahtunutta suunnattomaksi tragediaksi. Hän ei muista vastaavaa tapahtuneen osavaltiossa lähihistorian aikana.

– Veden alle jääneiden kotien, katujen ja kaupunkien määrä on totisesti kauhistuttava, hän lisäsi.

Liittovaltion pelastusviranomaiset ovat tehneet paikallisten viranomaisten kanssa yhteistyötä lauantaista lähtien pelastaakseen tuhansia alueen asukkaita, jotka ovat jääneet tulvien vangiksi.

STT

Kuvat: