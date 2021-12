Britannian parlamentissa luvassa kiivasta vääntöä koronarajoituksista – konservatiivikansanedustajan mukaan pääministeri on luomassa maahan ”säälittävää dystopiaa”

Britannian pääministerin Boris Johnsonin odotetaan joutuvan tiistaina parlamentissa voimakkaan arvostelun kohteeksi uusien koronavirusrajoitusten vuoksi. Kymmenet Johnsonin oman puolueen, konservatiivien, edustajat vastustavat jyrkästi rajoituksia.

Konservatiivien kansanedustaja ja ex-ministeri Steve Baker on syyttänyt Johnsonia ”säälittävän dystopian” luomisesta maahan ja vakuutti, että luvassa on koko joukko äänestyksiä, joilla ”riittämättömiin todisteisiin perustuvia täysin suhteettomia toimia vastustetaan”.

Johnson kertoi viikonloppuna televisiopuheessaan, että Britannian tavoitteena on antaa kaikille yli 18-vuotiaille kolmas rokoteannos ennen uuttavuotta koronan omikronmuunnoksen vuoksi.

Uusista lisätoimista omikronmuunnoksen leviämisen hillitsemiseksi hallitus on ilmoittanut jo aiemmin. Esimerkiksi perjantaista lähtien maskipakko on ollut voimassa monissa sisätiloissa.

Koronaviruksen hälytystaso nostettiin viikonloppuna Britanniassa tasolle neljä. Edellisen kerran tällä toiseksi korkeimmalla tasolla oltiin Britanniassa toukokuussa.

STT

Kuvat: