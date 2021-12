Britannian ulkoministeri sai vastuulleen myös brexitin jälkihoidon David Frostin erottua

Britanniassa maan euroeroa, brexitiä, koskevat asiat siirtyvät sunnuntaina ulkoministeri Liz Trussin vastuulle, kertoi pääministerin kanslia. Truss tulee näin ollen johtamaan neuvotteluja Euroopan unionin kanssa.

Truss sai salkkuunsa lisää täytettä, koska Britannian brexit-neuvotteluja johtanut ministeri David Frost erosi sunnuntain vastaisena yönä sen jälkeen kun tieto hänen tammikuulle kaavailemastaan erosta oli vuotanut julkisuuteen.

Frostin eron myötä Britannian pääministerin Boris Johnsonin asema on käymässä entistä tukalammaksi. Frost kertoi eroviestissään lähtönsä syyksi huolensa hallinnon nykysuunnasta. Hän viittasi erityisesti koronavirusrajoituksiin ja verojen nousuun.

– Toivon, että siirrymme mahdollisimman nopeasti sinne, minne meidän on päästävä: kevyesti säänneltyyn, matalaveroiseen, yrittäjyyteen perustuvaan talouteen, joka on modernin tieteen ja talouden muutoksen kärjessä, Frost kirjoitti Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan.

Johnson sanoi olevansa pahoillaan Frostin erosta ottaen huomioon kaikki tämän saavutukset.

”Hallitus on totaalikaaoksessa”

Oppositiossa oleva työväenpuolue katsoi Frostin eron kertovan hallituksen täydellisestä epäonnistumisesta.

– Hallitus on totaalikaaoksessa, ja vieläpä sellaisella hetkellä, kun edessämme ovat erittäin epävarmat viikot, suomi työväenpuolueen johtoon kuuluva Angela Rayner BBC:n mukaan.

Konservatiivipiireissä on epäilty, että Johnsonin asema alkaa olla niin horjuva, ettei hän saa läpi mahdollisia uusia koronarajoituksia, joita iso osa konservatiiveista vastustaa. Britannian terveysministeri Sajid Javid vakuutti kuitenkin, että riittävästi tukea löytyy.

Konservatiiviedustaja Andrew Bridgenkommentoi Twitterissä Frostin eroilmoituksen jälkeen, että Johnsonin aika ja ystävät ovat käymässä vähiin todellisen konservatiivihallituksen lupausten ja kurin toteuttamiseksi.

