Britannian ulkoministeri varoitti Venäjää seurauksista, jos maa hyökkää Ukrainaan

Britannian ulkoministeri Liz Truss on kehottanut G7-kokouksessa länsimaita ja niiden liittolaisia puolustautumaan ”aggressiivisia tahoja” vastaan, jotka yrittävät heikentää vapautta.

BBC:n mukaan ulkoministeri myös varoitti Venäjää, että Ukrainaan hyökkääminen olisi ”strateginen virhe”, josta olisi luvassa Venäjälle seurauksia.

Viikonlopun kestävä G7-kokous Liverpoolissa on alkanut keskellä kireää kansainvälistä tilannetta, kun Venäjä on viime viikkoina keskittänyt joukkoja Ukrainan rajalle.

Kokouksen agendalla ovat myös muun muassa koronatilanne, Kiinan vaikutusvallan heikentäminen, Myanmarin tilanne ja Iranin ydinasetoimien rajoittaminen.

G7 (englanniksi Group of Seven) on Britanniasta, Italiasta, Japanista, Kanadasta, Ranskasta, Saksasta ja Yhdysvalloista koostuva ryhmä.

Aasian painoarvon nousu näkyy kokouksessa

Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön (ASEAN) ministerit osallistuvat myös kokoukseen sunnuntaina, ensimmäistä kertaa historiassa. Myös Etelä-Korea, Etelä-Afrikka, Australia ja Intia osallistuvat kokoukseen Britannian kutsumina vieraina.

Etenkin Yhdysvallat on alkanut painottaa ulkopolitiikassaan viime vuosina yhteistyötä Kaakkois-Aasian maiden kanssa Kiinan nousevaa vaikutusvaltaa vastaan, josta Yhdysvallat on huolissaan. G7-kokoukseen osallistuva Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken aikoo matkustaa ensi viikolla Kaakkois-Aasiaan myös osana suhteiden vahvistamista.

