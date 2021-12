Britanniassa neljä lasta on kuollut rakennuspalossa Lontoon Suttonissa

Britanniassa neljä lasta on kuollut rakennuspalossa Lontoon esikaupunkialueella sijaitsevassa Suttonissa, kertoi paloviranomaisen edustaja torstaina.

Palokunta hälytettiin paikalle torstaina Suomen aikaa iltayhdeksän aikoihin. Palokunnan tiedotteen mukaan rakennuspaloa lähti sammuttamaan kahdeksan paloautoa ja noin 60 palokunnan jäsentä. Tiedotteen mukaan heitä oli vastassa koko pohjakerrokseen levinnyt voimakas palo.

Pelastushenkilöstö antoi sisältä löytyneelle neljälle lapselle elvytystä, mutta lapset julistettiin myöhemmin kuolleeksi sairaalassa.

– Tämä tapaus on jättänyt kaikki syvällisen surun turruttamaksi, sanoi palokunnan edustaja Andy Roe.

– Ajatukseni ovat lasten perheiden ja ystävien, koko paikallisen yhteisön sekä kaikkien niiden luona, joita tämä tulipalo on koskettanut, hän jatkoi.

STT