Britanniassa nostettu koronaviruksen hälytystasoa – syynä nopeasti leviävä omikronmuunnos

Britanniassa koronaviruksen hälytystaso on nostettu tasolle neljä, kertoivat maan terveysviranomaiset sunnuntaina. Edellisen kerran toiseksi korkeimmalla eli nelostasolla maassa oltiin toukokuussa, kertoi BBC.

Taso neljä tarkoittaa sitä, että viruksen tarttuvuus on korkea tai kasvaa räjähdysmäisesti.

Pääministeri Boris Johnsonin on määrä puhua koronatilanteesta televisiossa myöhemmin tänään. BBC:n mukaan Johnson ilmeisesti kertoo tehosterokotuksia koskevan ohjelman päivityksestä, mutta todennäköisesti mitään uusia rajoituksia ei olisi tulossa.

Hallitus ilmoitti jo aiemmin lisätoimista omikronmuunnoksen leviämisen hillitsemiseksi. Esimerkiksi perjantaista lähtien maskipakko on ollut voimassa monissa sisätiloissa.

– Omikronvariantti on nopeasti saamassa jalansijaa Britanniassa, ja on odotettavissa, että siitä tulee hallitseva virusmuunnos joulukuun puoliväliin mennessä, sanoi Britannian terveysministeri Sajid Javid.

Hallitus on asettanut itselleen tavoitteeksi antaa jokaiselle 18 vuotta täyttäneelle tehosterokote tammikuun loppuun mennessä.

Koronapandemian aikana Britanniassa on ollut yli 146 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

https://www.bbc.com/news/uk-59629916

STT

