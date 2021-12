Cleveland hävisi niukasti loppukirin ottaneelle New Orlansille, Markkanen upotti 14 pistettä

Koripallon NBA:ssa New Orleans Pelicans voitti Lauri Markkasen edustaman Cleveland Cavalliersin pistein 108-104.

Cleveland saavutti ensimmäisellä neljänneksellä lähes 20 pisteen johdon, mutta New Orleans ohitti Clevelandin lopulta viimeisellä neljänneksellä.

Markkanen heitti ottelussa 14 pistettä ollen joukkueensa neljänneksi tehokkain pelaaja. Eniten pisteitä tahkoi Markkasen seuratoveri Rick Rubio, jonka saaliiksi kirjattiin 27 pistettä.

Markkanen sai ottelussa peliaikaa hieman yli 30 minuuttia, otti viisi levypalloa ja teki kaksi koriin johtanutta syöttöä. Kolmen pisteen viivalta Markkanen kokeili neljästi upottamatta lopulta yhtäkään.

Cavalliers on voittanut edellisestä yhdeksästä ottelustaan seitsemän. Kierroksen muissa jo päättyneissä otteluissa Orlando Magic hävisi kotipelissä Milwaukee Bucksille pistein 110-127, kun taas Miami Heat voitti kotonaan Washington Wizardsin loppulukemin 119-112.

Toronto Raptors hävisi tiukan väännön jälkeen Philadelphia 76ersille tuloksella 109-114.

Houston Rockets hävisi kotonaan Los Angeles Lakersille pistein 123-132 ja Minnesota Timberwolves New York Knicksille pistein 88-96.

