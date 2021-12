Cleveland kaatui Bostonin edessä – Markkanen heitti seitsemän pistettä

Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen edustama Cleveland Cavaliers on taipunut Boston Celticsille. Boston vei voiton pistein 111-101.

Markkanen heitti ottelussa seitsemän pistettä. Avauskokoonpanossa ollut suomalainen yritti kolmosia viidesti, mutta yksikään ei sujahtanut sukkaan. Kaikkiaan Markkasen pelitilanneheittojen onnistumisprosentti oli 16,7.

Markkanen ahkeroi parketilla lähes 33 minuuttia ja otti yhdeksän levypalloa.

Boston oli johdossa jo ensimmäisen neljänneksen jälkeen, kun pelilukemat olivat 31-26. Cleveland sai tehtyä toiseksi viimeisellä ja viimeisellä neljänneksellä enemmän pisteitä kuin Celtics, mutta se ei riittänyt tuomaan ottelumenestystä.

Ottelun tehokkain pelaaja oli Celticsin Jaylen Brown, joka takoi 34 pistettä. Cavaliersin pistemies oli Darius Garland, joka pussitti 28 pistettä.

Clevelandin miehistössä uupui useampi pelaaja. Aiemmin tällä viikolla joukkueen pelaajia asetettiin liigan koronaprotokollalistalle, minkä takia joukkueen kohtaaminen Atlanta Hawksin kanssa peruttiin.

Koronaprotokollalistalle päätyy, jos pelaajalla tai seuran henkilöstöön kuuluvalla on todettu koronavirustartunta tai hänet on todettu altistuneeksi tartunnalle.

