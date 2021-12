Columbuksen treeneihin palannut Patrik Laine kertoi isänsä kuolemasta: ”Menetin parhaan ystäväni”

NHL-jääkiekkoliigan Columbus Blue Jacketsin suomalaistähti Patrik Laine on ollut sivussa peleistä keskivartalovamman takia marraskuun alkupuolelta lähtien, mutta maalisingon paluu lähestyy. Laine oli maanantaina mukana joukkueen harjoituksissa ensimmäistä kertaa loukkaantumisensa jälkeen.

Treenien jälkeen Laine puhui avoimesti seuran sivuilla isänsä kuolemasta. Laineen uraan suuresti vaikuttanut Harri Laine, 54, kuoli marraskuussa.

– Hän on ollut aina suurin fanini ja tukijani, Patrik Laine sanoi isästään.

– Ei sillä, etteivätkö myös äitini ja siskoni ja kaikki muut, mutta luulen, että jääkiekko oli meidän (isän ja pojan) juttu ja intohimo. En todellakaan olisi täällä ilman häntä. Ja hän seurasi pelejäni siitä lähtien kun olin pieni, ja heräsi yöllä Suomessa katsomaan NHL-pelejäni. Tämä on rankkaa, menetin parhaan ystäväni.

Viime ajat ovat olleet kovia koko perheelle, Laine kertoo.

– On vain löydettävä keinoja (asian käsittelyyn), ja ajateltava niitä kaikkia hyviä juttuja ja muistoja ja sellaista. Kaikki kaipaavat häntä.

Paluu vie ajatuksia muualle

Laine avasi kauden tehokkaasti kokoamalla 10 pistettä (3+7) yhdeksässä pelissään. Marraskuun 3. päivän ottelussa Colorado Avalanchea vastaan tuli kaksi syöttöä, mutta kolmannessa erässä tapahtunut loukkaantuminen vei Laineen sivuun Jacketsin riveistä.

– Onpa hauskaa, todellakin, Laine huokaisi palattuaan harjoituksiin.

– Lähes kuusi viikkoa mennyt tässä, joten oli todella hauskaa. Ja kun ajattelee viime aikojani, niin on upeaa olla jälleen näiden jätkien joukossa. Minulla on ollut vaikeimmat ajat elämässäni, ja sitä on ollut vaikea käsitellä. Ja on yhä. Mutta tämä auttaa, on jotain tekemistä ja jotain, mitä odottaa.

Se, milloin Laine nähdään jälleen tositoimissa, on vielä varmistumatta. Seura haluaa Laineen toipuvan täysin loukkaantumisestaan.

– Vielä menee aikaa. On oltava varma, Columbuksen valmentaja Brad Larsen tiivisti.

– Olen iloinen (Laineen paluusta harjoituksiin). Hän on kokenut paljon, ja tällaisissa tilanteissa tekee hyvää palata toisen perheesi (joukkueen) pariin ja saada sitä normaaliutta elämään taas. On hienoa nähdä hänet hymyilemässä ja pitämässä hieman hauskaa (jäällä), valmentaja jatkoi.

STT

