Der Spiegel: Navalnyin tytär ”alkoi nähdä agentteja joka puolella”

Häntä on uhkailtu ja kidutettu. Hänet on pidätetty ja myrkytetty. Häntä ei ole kuitenkaan onnistuttu vaientamaan.

Venäjän pitkäaikaisena johtavana oppositiopoliitikkona tunnetun Aleksei Navalnyin vuosi vaihtuu Pokrovin rangaistussiirtolassa reilun sadan kilometrin päässä Moskovasta. Navalnyin kotimaahan paluusta ja vangitsemisesta tulee tammikuussa kuluneeksi vuosi.

Navalnyi sai aiemmin joulukuussa Saharov-palkinnon. Palkinnon otti vastaan Strasbourgissa hänen vanhin lapsensa Darja Navalnaja.

Kyseessä on Euroopan parlamentin rauhanpalkinto. Navalnyi tunnetaan taistelustaan korruptiota ja Kremlin masinoimia ihmisoikeusrikkomuksia vastaan.

Darja Navalnaja kertoi joulukuussa saksalaiselle Der Spiegelille antamassaan haastattelussa olevansa mielissään siitä, että isä valitsi juuri hänet noutamaan palkinnon. Kyseessä oli 20-vuotiaan Navalnajan ensimmäinen merkittävä haastattelu, jossa paljastui uutta sekä isästä että tyttärestä.

Tavallinen lapsuus ja perhe

Navalnaja kuvailee Spiegelille lapsuuttaan ja perhettään tavalliseksi. Perheellä oli tapana keskustella uutisista sekä Navalnyin julkaisemista videoista ja tutkimuksista päivällispöydässä.

– Kun olin kymmenen, isäni pidätettiin ensimmäistä kertaa. Se oli uutta. Juttelin asiasta vanhempieni kanssa ja opin, että vaikka poliisi ei pitänyt meistä, isä oli oikealla asialla.

Navalnaja kertoo ymmärtäneensä isänsä kohtaamat vaarat toden teolla vuonna 2017. Navalnyi sai tuolloin silmäänsä kemiallisen palovamman hyökkääjien heitettyä desinfiointiainetta hänen kasvoilleen.

– Tuolloin tajusin, että Kremlin kannattajat ovat valmiita mihin tahansa pysäyttääkseen hänet. Silmän sarveiskalvon pelastamiseksi tarvittiin iso leikkaus.

Navalnaja kertoo olleensa huolissaan enemmän vanhempiensa turvallisuudesta kuin omastaan, sillä ajatus lasten kimppuun hyökkäämisestä tuntui hänestä absurdilta.

Luki myrkytyksestä Twitteristä

Navalnaja avasi haastattelussa myös elokuisen myrkytysaamun tapahtumia. Hän tiesi isänsä olevan palaamassa kotiin Siperiaan suuntautuneelta työmatkalta ja oli asiasta innoissaan.

– Avasin Twitterin ja näin paljon viestejä liittyen siihen, että lentokoneessa oli tapahtunut jotain, että Navalnyi oli kaatunut ja joutunut sairaalaan.

Äiti Julia Navalnaja oli kiirehtinyt miehensä tueksi jo ennen lasten heräämistä. Darja Navalnaja jäi kotiin pikkuveljensä Zaharin kanssa ja kertoi tälle uutisen päivän edetessä.

Lääketieteelliseen koomaan vaivutettu Navalnyi lennätettiin Saksaan hoidettavaksi. Darja ja Zahar seurasivat syyskuussa perässä.

– Hän ei pystynyt puhumaan kahta lausetta peräkkäin. Se oli kamalaa.

Navalnaja ei tuolloin uskonut isänsä nopeaan toipumiseen. Heidän tavatessaan kolmisen kuukautta myöhemmin isä oli yhä toipilas. Navalnyi joutui opettelemaan monet asiat kävelemisestä alkaen uudelleen toipuessaan myrkytyksestä.

Navalnyi ei pakene ongelmiaan

Pian myrkytyksen jälkeen selvisi, miten systemaattisesti ja kauan viranomaiset olivat vainonneet Navalnyita. Navalnaja alkoi pelätä toden teolla isänsä turvallisuuden puolesta.

– Aloin nähdä agentteja joka puolella, hän kertoo Spiegelille.

Navalnyi halusi palata Venäjälle myrkytyksestä toivuttuaan, vaikka tiesi siellä odottavat vaikeudet. Navalnaja ei yllättynyt isänsä päätöksestä, vaikka perhe ei asiasta etukäteen puhunutkaan.

– Asia oli selvä, sillä hän ei pakene ongelmiaan.

Navalnaja on vieraillut isänsä luona vankilassa kahdesti. Ensimmäinen kerta oli pian Navalnyin nälkälakon jälkeen. Isän kuihtunut olemus aiheutti tuolloin syvää huolta.

Toinen tapaaminen järjestyi syyskuussa. Navalnyi näytti tuolloin parempivointiselta. Hän oli myös aiempaa eloisampi ja iloisempi.

Isänsä työn mahdollinen jatkaja

Darja Navalnaja on opiskellut psykologiaa Stanfordin yliopistossa Kaliforniassa vuodesta 2019. Hänen tarkoituksena on palata Venäjälle jossain vaiheessa valmistumisensa jälkeen. Jotkut Navalnyin kannattajat odottavat hänestä isänsä työn jatkajaa siitäkin huolimatta, että Navalnyi itse on toppuutellut tyttärensä osallistumista poliittiseen toimintaan Venäjällä.

Navalnyi ei esimerkiksi ole halunnut tyttärensä osallistuvan mielenosoituksiin. Hän on kehottanut tytärtään jäämään mielenosoitusten ajaksi kotiin, jottei hänen tarvitsisi huolehtia siitä, missä pidätyskeskuksessa tytär olisi – kun hän itse olisi eri keskuksessa.

– Olisin kovasti halunnut mennä, mutta hän sanoi aina, että pidätettynä pitäisi olla vain yksi Navalnyi, Darja Navalnaja kertoi Spiegelin haastattelussa.

Navalnaja sai runsaasti huomiota jo vuonna 2017, jolloin hänen isänsä pyrki vuoden 2018 vaalien presidenttiehdokkaaksi. Navalnyi toi tuolloin lavalle koko perheensä, mikä näyttäytyi Venäjällä epätavallisena käytöksenä. Venäjällä poliitikot pitävät läheisensä ja ylipäänsä yksityiselämänsä yleensä visusti julkisuudelta salassa.

Navalnajan mukaan isä on säilynyt myrkytys- ja vankilakokemuksistaan huolimatta omana idearikkaana itsenään. Koska hän ei pysty toteuttamaan itse kaikkia ideoitaan vankilassa ollessaan, vyöryttää hän tekemistä myös tyttärelleen. Navalnyi haluaisi tyttärensä ainakin tuottavan videoita blogiinsa ja tekevän some-päivityksiä kuten hän itsekin tekee.

– Vastaan hänelle: isä, minä opiskelen! En pysty tekemään kaikkea tuota, Navalnaja sanoi Spiegelille.

Äiti Julia Navalnaja on luonnehtinut tytärtään ”isän tytöksi”. Darja Navalnaja tunnistaa yhtäläisyydet.

– Olen aina kopioinut isääni, puhun ja jopa liikun kuten hän.

Maarit Uber

STT

