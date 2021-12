Ecuador määräsi koronarokotukset pakollisiksi – tartuntaennätykset Ranskassa ja Britanniassa

Etelä-Amerikan maa Ecuador on määrännyt koronarokotukset pakollisiksi. Rokotteen ottamisen muuttamisesta pakolliseksi ilmoitettiin torstaina illalla Suomen aikaa.

Euroopassa Itävalta on aiemmin ilmoittanut, että siellä koronan rokotuspakko tulee voimaan helmikuussa. Myös esimerkiksi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on ehdottanut, että rokotuspakkoa tulisi harkita EU-alueella.

Euroopassa Italia ilmoitti torstaina, että se ottaa uudelleen käyttöön maskien käyttöpakon ulkotiloissa.

Koronaviruksen omikronmuunnoksen raju leviäminen jatkui, kun sekä Britannia että Ranska ilmoittivat kirjanneensa torstaina pandemian ajan ennätysmäärän koronatartuntoja vuorokaudessa.

