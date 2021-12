Eduskunta valitsi Sami Yläoutisen Valtiontalouden tarkastusviraston uudeksi pääjohtajaksi

Eduskunta on valinnut valtiovarainministeriön budjettipäällikön Sami Yläoutisen Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) uudeksi pääjohtajaksi.

Yläoutinen seuraa tehtävässä Tytti Yli-Viikaria, jonka eduskunta irtisanoi kesäkuun lopussa. Hänet oli ennen sitä pidätetty virasta rikosepäilyjen johdosta.

Yläoutinen sai eduskunnan äänestyksessä 134 ääntä. Kaksi kansanedustajaa äänesti tyhjää ja kolme äänestyslippua hylättiin.

Kun Yläoutinen sai äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä, hänet valittiin pääjohtajan virkaan toimikaudeksi, joka alkaa ensi vuoden alusta ja päättyy vuoden 2027 lopussa.

Yläoutinen on työskennellyt valtiovarainministeriön budjettipäällikkönä vuodesta 2019. Hän on ollut valtiovarainministeriön palveluksessa vuodesta 1999 muun muassa yksikönpäällikkönä ja talouspolitiikan koordinaattorina.

Vuosina 2011-14 Yläoutinen työskenteli Washingtonissa Yhdysvalloissa Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n julkisen talouden osastolla neuvonantajana.

Koulutukseltaan Yläoutinen on kauppatieteiden tohtori. Hänen kansantaloustieteen alaan kuuluva väitöskirjansa käsitteli budjettikehikkojen toimintaa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo valtion taloudenhoitoa, finanssipolitiikkaa sekä vaali- ja puoluerahoitusta. Virasto toimii eduskunnan yhteydessä ylimpänä ulkoisena tarkastajana.

