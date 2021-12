Ei niin kaukana papin työstä – Elina Tirkkonen korostaa, että rakentaminen on aina monen ihmisen yhteispeliä

Someron kaupungin tilakeskuksen uuden päällikön Elina Tirkkosen lähin rakennustyömaa on lähellä, sillä Someron kaupungintalo on tällä hetkellä huputettu ja rakennustelineiden ympäröimä. Kaupungintalolle tehdään uutta kattoa.

Joulukuun alussa Somerolla työt aloittanut Tirkkonen työskenteli aiemmin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä projektipäällikkönä. Tyksin eri sairaaloiden remontit tulivat työssä tutuksi. Somerolle diplomi-insinöörin houkutteli laaja ja monimuotoinen työmaa: isoista hankkeista toteutusta odottavat seuraavana palvelutalo ja urheilukentän peruskorjaus.

Tirkkonen viihtyy hyvin julkisella puolella. Samalla hän tyrmää usein toistetut puheet julkisen puolen hitaudesta ja saamattomuudesta.

– Pyörät pyörivät mutta työ on hyvin sirpalemaista, sillä monia projekteja viedään eteenpäin yhtä aikaa. Osa menee maaliin asti ja osa ei. Samalla joudutaan selvittämään todella paljon sitä, millaisia seurauksia eri vaihtoehdoilla on.

Paimiossa kasvaneelle ja Piikkiössä asuvalle Tirkkoselle Someron urheilukenttä on tuttu lapsuudesta ja nuoruudesta.

– Pelasin Sauvossa jalkapalloa ja kävimme Somerolla pelaamassa tasaisia sarjapelejä. Muistin heti kentän, hän kertoo.

Urheilukentän peruskorjauksessa on riittänyt Somerolla vaiheita ja mutkia. Päätöksenteon kuviot liittyivät myös Tirkkosen edeltäjän Jari Kaupin päätökseen hakeutua muualle töihin. Kauppi kertoi julkisuudessa, että hänen lähtöönsä Somerolta vaikutti osaltaan joidenkin luottamushenkilöiden osoittama aliarvostus ja vähättely hänen ammattitaitoaan kohtaan.

Tirkkonen tiesi Kaupin kokemuksista jo virkaa hakiessaan, sillä hän luki jutut. Päätös oli silti helppo.

– Kauppi puhui julkisuudessa myös hyvästä työyhteisöstä, joka Somerolla on. Se houkutteli tulemaan tänne, ja minut on otettu todella lämpimästi vastaan: niin esimiehet kuin alaiset ovat raivanneet aikaa perehdyttämiseeni, Tirkkonen huomauttaa.

Tirkkonen toteaa, että teknisellä puolella asiat ovat konkreettisia moneen muuhun hallinnonalaan verrattuna. Tämä tarjoaa luottamushenkilöille mahdollisuuden päättää muutakin kuin kyllä tai ei, mikä tuo lisäkierroksia myös mielipiteiden vaihtoon.

Tilakeskuksen päällikkö johtaa Somerolla kaupungin kiinteistöjen hoitoa ja toimii rakennushankkeissa päällikkönä. Tämä tarkoittaa sitä, että työmaat ja työmaakokoukset ovat iso osa työtä. Seitsemän vuotta rakennusalalla päätoimisesti töitä tehnyt Tirkkonen sanoo työmaiden olleen todellinen koirakoulu, joka on opettanut perspektiiviä elämään.

– Työmailla näkee ihmiselämän eri puolet laidasta laitaan. On hirveä rikkaus, kun on hyvä porukka ja saa pyörät pyörimään. Välillä taas on todella raskasta. Sen olen oppinut, että itseään ei pidä ottaa liian vakavasti.

Tirkkonen korostaa, että jokainen rakennushanke syntyy ihmisten välisestä yhteistyöstä ja kanssakäymisestä. Tästä hän löytää yhteyksiä myös entiseen ammattiinsa, sillä Tirkkonen työskenteli ennen rakennusalaa useamman vuoden pappina.

– Papin työ ja nykyinen työni eivät ole ollenkaan niin kaukana toisistaan, kuin äkkiä voisi ajatella. Molemmissa tehdään työtä ihmisten parissa.

Tirkkonen lähti aikoinaan seurakunnan hommista opiskelemaan rakennusalaa, koska kirkon puolella tulevaisuus oli epävarma.

– Halusin alan, jossa töitä riittää varmasti. On myös valtavan hienoa seurata ammattilaisten kädentaitoja, kun itse olen täysin kädetön. Samalla nostan hattua työmaiden vastaaville mestareille.

Somerolla keskusteltiin uuden palvelutalon yhteydessä paljon siitä, pitäisikö talo tehdä betonista vai puusta. Talo tehdään betonista. Tirkkonen ymmärtää ratkaisua, vaikka puu olisikin betonia ympäristöystävällisempi ratkaisu.

– Betonitaloon löytyy helpommin urakoitsijat ja kokeneet suunnittelijat. Puun ongelmana ovat myös korkeammat kustannukset. Joidenkin pitää olla myös rakennusalalla pioneereja ja edelläkävijöitä, mutta Someron kokoisella kaupungilla resurssit tulevat äkkiä vastaan.





Elina Tirkkonen

Aloitti Someron kaupungin tilakeskuksen päällikkönä joulukuun alussa.Johtaa kaupungin kiinteistöjen hoitoa ja toimii rakennushankkeissa päällikkönä.Teologian maisteri ja diplomi-insinööri. Työskenteli ennen rakennusalaa pappina.Asuu Piikkiössä perheensä kanssa, johon kuuluu aviomies ja 9-vuotias lapsi.Pelaa kesäisin jalkapalloa ja talvisin futsalia höntsäporukassa Sauvossa. Ratsastaa.