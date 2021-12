Elisan tietoliikenneyhteydet paranevat Salossa

Elisa on parantanut mobiili- ja kiinteän verkon yhteyksiään Salossa, Paimiossa ja Sauvossa. Myös Salon 5G-verkkoa on laajennettu.

Mobiili- ja kiinteän verkon yhteyksiä on parannettu loppuvuoden aikana muun muassa Salossa Moision alueella, Paimion Kiirulassa ja Sauvon Kavalossa. Mobiiliverkon kapasiteettia on parannettu, ja kiinteän verkon palveluita on laajennettu entistä useamman asukkaan saataville.

Paimioon on avattu 5G-verkko, ja Salossa 5G-verkkoa on laajennettu muun muassa Makarlan ja Märynummen alueilla. 5G tuo mukanaan merkittävästi enemmän kapasiteettia, joka mahdollistaa nopeammat yhteydet ja enemmän käyttäjiä verkossa.

Elisan mukaan erityisesti kodin yhteyksien rooli perheen arjessa on suuri, koska töitä tehdään sekä etänä että lähityönä.

Elisan verkon saatavuustiedot löytyvät osoitteesta www.elisa.fi/kuuluvuus ja lisätietoa 5G:n edistymisestä voi lukea osoitteesta www.elisa.fi/5g.