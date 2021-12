EMA hyväksyi Novavaxin rokotteen käyttöön

EU:n alainen Euroopan lääkevirasto EMA ilmoitti maanantaina, että se hyväksyy käyttöön yhdysvaltalaisyhtiö Novavaxin koronarokotteen.

Lääkevirasto ilmoitti suosittelevansa ehdollista myyntilupaa Novavaxin valmistamalle Nuvaxovid-rokotteelle koronan estämiseksi yli 18-vuotiailta.

Novavaxin rokote on viides EMA:n hyväksymä koronarokote. Aiemmin hyväksynnän ovat saaneet Pfizerin ja Biontechin, Modernan, Astra Zenecan sekä Johnson & Johnsonin rokotteet.

Yhtiön rokote edustaa perinteisempää rokoteteknologiaa kuin koronarokotteiden yhteydessä yleistyneet mrna-rokotteet. Novavax on toivonut tämän vähentävän koronarokotteen ottamiseen liittyvää epäröintiä.

Novavaxin rokotteen tehoksi on kahdessa erillisessä kliinisessä tutkimuksessa saatu 89-90 prosenttia. Lääkevirasto huomautti kuitenkin, että rokotteen tehoa esimerkiksi nyt valtavirukseksi nousevaa omikronia vastaan on testattu vasta rajallisesti.

EU on jo allekirjoittanut sopimuksen jopa 200 miljoonan rokoteannoksen ostamisesta. Novavaxin rokotetta annetaan kaksi annosta.

EMA on nyt hyväksynyt viisi koronarokotetta aikuisille. Novavaxin rokotteen lisäksi hyväksynnän ovat saaneet Pfizerin ja Biontechin, Modernan, Astra Zenecan sekä Johnson & Johnsonin rokotteet.

STT

Kuvat: