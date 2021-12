EMA:lta odotetaan päätöstä Novavaxin koronarokotteesta

Euroopan lääkevirasto EMA:n on määrä tehdä tänään päätöksensä yhdysvaltalaisyhtiö Novavaxin koronarokotteesta.

Yhtiön rokote edustaa perinteisempää rokoteteknologiaa verrattuna koronarokotteiden yhteydessä yleistyneisiin mrna-rokotteisiin. Novavax on toivonut tämän vähentävän koronarokotteen ottamiseen liittyvää epäröintiä.

EU on jo allekirjoittanut sopimuksen jopa 200 miljoonan rokoteannoksen ostamisesta. Novavaxin rokotetta annetaan kaksi annosta.

EMA on toistaiseksi hyväksynyt neljä koronarokotetta aikuisille: Pfizerin ja Biontechin, Modernan, Astra Zenecan sekä Johnson & Johnsonin rokotteet.

STT

