Emma Kari: Vihreät toivovat, että koulurajoituksiin tai etäopetukseen ei tarvitsisi mennä

Ympäristöministeri Emma Kari sanoo vihreiden toivovan, että uudet koronarajoitukset kohdistuisivat ensisijaisesti aikuisiin. Puolue toivoo, että koulurajoituksiin, etäopetukseen tai koulujen sulkemisiin ei tarvitsisi päätyä.

– Todennäköisesti suurin velka, joka tästä ajasta ja pandemiatoimista seuraa, on nimenomaan lapsiin osuva oppimisvaje. Tiedetään myös, että kaikista pahiten tämä osuu juuri niihin lapsiin, joilla on muutenkin vaikeaa ja joilla on muutenkin oppimisen kanssa vaikeuksia, hän sanoi mennessään hallituksen neuvotteluihin Säätytaloon.

Karin mukaan näyttää selvältä, että rajoituksia tarvitaan, mutta puolue on valmis kuulemaan asiantuntijoita siitä, mitkä ovat tehokkaimmat keinot epidemian rauhoittamiseksi.

Hallitus kokoontuu kello 16 päättämään tarvittavista uusista koronatoimista. Huolta on viime aikoina lisännyt etenkin nopeasti leviävä omikronmuunnos.

STT