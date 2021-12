Energiavirasto arvioi sähköpulan riskin pieneksi tänä talvena

Energiavirasto odottaa, että sähkö riittää kovillakin pakkasilla alkavan talven aikana. Viraston mukaan sähköpulan riski on pieni, sillä kotimainen käytettävissä oleva sähkön tuotantokapasiteetti ja siirtoyhteydet naapurimaihin riittävät kattamaan arvioidun sähkötehon tarpeen.

Kova pakkasjakso voi kuitenkin rajoittaa sähköntuontia, sillä tehotilanne Keski-Ruotsissa on kiristynyt. Samanaikainen huippukulutus naapurimaissa saattaa vaikuttaa tuontisähkön saatavuuteen.

Myös useat samanaikaiset viat kotimaisessa tuotantokapasiteetissa tai siirtoyhteyksissä voivat johtaa tehovajeeseen.

Tarvittaessa sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapaino varmistetaan tehoreservillä. Tehoreservin voimalaitokset ovat talvikaudella 12 tunnin käynnistysvalmiudessa.

Reservissä olevat laitokset käynnistetään vain, jos tasapainoa ei synny markkinaehtoisesti.

Kulutushuippu voi nousta 15 100 megawattiin

Energiavirasto arvioi, että kylmänä talvipäivänä sähkön kulutushuippu on noin 15 100 megawattia. Kotimaista markkinaehtoista tuotantokapasiteettia on arvioitu kulutushuipun aikana olevan käytettävissä yhteensä noin 10 700 megawattia.

Siirtoyhteyksien ansiosta tuontikapasiteettia naapurimaista Suomeen on yhteensä noin 5 100 megawattia.

STT

Kuvat: