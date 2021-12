Espanja julisti La Palman saaren tulivuorenpurkauksen päättyneeksi – taloudellisten vahinkojen arvellaan nousevan yli 900 miljoonaan euroon

Espanjan viranomaiset julistivat lauantaina La Palman saaren yli kolme kuukautta jatkuneen tulivuorenpurkauksen päättyneeksi. Kanariansaariin kuuluvalla La Palmalla sijaitsevan Cumbre Vieja -tulivuoren purkaus tuhosi satoja koteja ja suuret määrät viljelysmaata.

Tulivuoren aktiivisuus hiipui reilu viikko sitten. Pitkään jatkunut purkaus ei aiheuttanut suoraan kuolonuhreja tai loukkaantumisia, mutta laavavirrat tuhosivat kaikkiaan yli 1 300 rakennusta.

Joukossa oli muun muassa koteja, kouluja, kirkkoja ja terveyskeskuksia. Noin 7 000 ihmistä jouduttiin evakuoimaan. La Palmalla asuu kaikkiaan noin 83 000 ihmistä.

Purkaus oli saaren ensimmäinen sitten vuoden 1971 ja mittaushistorian pitkäkestoisin. Sen aiheuttamien taloudellisten vahinkojen arvellaan nousevan yli 900 miljoonaan euroon.

Vuosien siivousurakka edessä

Saarella useita kertoja purkauksen aikana vieraillut Espanjan pääministeri Pedro Sanchez vakuuttelee keskushallinnon auttavan jälleenrakennustöissä. Hallitus on toistaiseksi luvannut 225 miljoonaa euroa hätäapua saarelle.

– Kun laavavirrat tyrehtyvät, kaikki julkiset instituutiot jatkavat töitään La Palman korjaamiseksi ja jälleenrakentamiseksi kohti parempaa tulevaisuutta, Sanchez kertoi viime kuun visiittinsä yhteydessä.

Asiantuntijoiden mukaan yksin siivousurakassa kuluu useita vuosia. Laavatuhojen lisäksi purkaus levitti valtavat määrät tuhkaa rakennusten ja teiden päälle. Kaikki eivät luota siihen, että valtion apu elvyttäisi saarta tarpeeksi nopeasti.

– Minun on ehkä lähdettävä etsimään jotain toiselta saarelta, koska julkiset instituutiot eivät kykene vastaamaan tämän täystuhon haasteeseen, ja minun on suojeltava itseäni ja perhettäni, kertoi AFP:lle 50-vuotias banaaninviljelijä Victor Manuel.

Tulivuori ei aiheuttanut pelkkää tuhoa, sillä se myös loi uutta maaperää saarelle. Mereen valuneet laavavirrat synnyttivät kaksi uutta niemimaata, joista yksi on suuruudeltaan 44 hehtaaria ja toinen viisi hehtaaria.

STT

