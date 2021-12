Etelä-Afrikka lieventää omikronin vuoksi tiukennettuja koronarajoituksia

Etelä-Afrikassa on luovuttu koronaviruksen omikronvariantin vuoksi määrätystä yöllisestä ulkonaliikkumiskiellosta. Viranomaisten mukaan tartuntojen määrä laski liki 30 prosentilla viime viikolla edellisviikkoon verrattuna.

Viranomaisten mukaan koronaviruksen seurauksena kuolleiden määrä on omikronin vuoksi noussut vain hyvin vähän.

– Vaikka omikron on erittäin tarttuva variantti, sairaalahoitoon on joutunut vähemmän ihmisiä kuin edellisten tartunta-aaltojen aikana. Siksi meillä on nyt kapasiteettia jopa normaaleihin terveyspalveluihin, sanottiin Etelä-Afrikan presidentinkanslian lausunnossa.

Omikronvariantti löytyi marraskuun lopulla Etelä-Afrikasta ja Botswanasta. Sen jälkeen se levisi erittäin nopeasti vallitsevaksi virustyypiksi.

Vaikka öinen ulkonaliikkumiskielto päättyikin, osa koronarajoituksista, kuten maskipakko julkisilla paikoilla ja osa kokoontumisrajoituksista, jäivät edelleen voimaan.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan omikron on levinnyt jo yli sataan maahan.

Israelissa aloitettiin jo neljänsien koronarokotusten antaminen

Israel aloitti perjantaina jo neljänsien koronarokotusten antamisen haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille. Neljänsiä rokotuksia alettiin antaa liki tasan vuosi sen jälkeen kun Israel aloitti koronarokotukset.

Terveysviranomaiset hyväksyivät neljännet rokotteet torstaina, samaan aikaan kun maassa rekisteröitiin yli 4 000 uutta koronatartuntaa, mikä oli suurin määrä sitten syyskuun.

– Saimme hyviä tuloksia kolmansista rokotuksista, jotka aiheuttivat vain kevyttä, paikallista kipua. Odotamme kiinnostuneita neljänsien rokotuksien tuloksia, kiteytti Tel Avivin lähellä sijaitsevan Ramat Gan sairaalan lääkäri Galia Rahav.

Israelin pääministerin Naftali Bennettin mukaan maa toimii mielellään suunnannäyttäjänä neljänsissä rokotuksissa.

Yli neljä miljoonaa Israelin 9,2 miljoonasta asukkaasta on jo saanut kolme koronarokotusta.

