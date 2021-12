Etelä-Korea armahti maan korruptoituneen entisen presidentin

Etelä-Korean entinen presidentti Park Geun-hye on armahdettu, kertoi maan oikeusministeriö perjantaina. Armahdus keskeyttää Parkin yli 20 vuoden mittaisen vankeustuomion. Oikeusministeriön mukaan päätös tehtiin kansallisen yhtenäisyyden hyväksi.

Alkujaan Park tuomittiin vuonna 2018 yhteensä 25 vuodeksi vankilaan muun muassa lahjusten ottamisesta ja vallan väärinkäytöstä. Vuosien varrella ja eri oikeusistuimissa tuomion pituus ehti muuttua useaan kertaan.

Tammikuussa maan korkein oikeus kuitenkin piti voimassa 20 vuoden vankeustuomion. Lisäksi Parkilla oli erillinen kahden vuoden vankeustuomio vaalilakien rikkomisesta. Hän sai myös maksettavakseen miljoonien dollarien suuruiset sakot.

Parkista tuli maan ensimmäinen naispresidentti vuonna 2013. Hän maalasi itsestään kuvaa kansakunnan tyttärenä, joka oli korruptoitumaton.

Alle neljä vuotta myöhemmin hänet asetettiin virkasyytteeseen ja syöstiin vallasta mittavia mielenosoituksia synnyttäneen korruptioskandaalin vuoksi.

Park, 69, joutui tänä vuonna useaan otteeseen sairaalaan. Eteläkorealainen uutistoimisto Yonhap kertoi entisen johtajan huonon kunnon vaikuttaneen armahduspäätökseen.

Useat ex-presidentit joutuneet linnaan korruption vuoksi

Parkin kaatanut korruptioskandaali paljasti isojen yritysten ja poliittisen maailman välisiä hämäräperäisiä yhteyksiä Etelä-Koreassa. Park tuomittiin salaisesta yhteistyöstä uskottunsa Choi Soon-silin kanssa. Syyttäjien mukaan Park muun muassa otti vastaan tai hänelle luvattiin lahjuksia isoilta yrityksiltä, joihin kuului muun muassa Samsung. Vastineeksi hän olisi tehnyt poliittisia palveluksia.

Etelä-Koreassa useat presidentit ovat joutuneet vankilaan valtakautensa jälkeen. Tämä on usein tapahtunut siinä vaiheessa, kun heidän poliittiset vastustajansa ovat siirtyneet valtaan.

Parkin edeltäjä Lee Myung-bak on parhaillaan vankilassa korruption vuoksi. Hän on Parkin lisäksi maan ainoa elossa oleva entinen johtaja.

Ex-presidentit Chun Doo-hwan ja Roh Tae-woo saivat aikoinaan niin ikään korruptiotuomiot. Kumpikin armahdettiin, kun he olivat suorittaneet tuomiostaan vajaat kaksi vuotta. Entinen presidentti Roh Moo-hyun puolestaan teki itsemurhan vuonna 2009 sen jälkeen, kun häntä oli kuulusteltu perheeseensä liittyvien lahjusväitteiden vuoksi.

Parkin kohtaloksi koitunut skandaali oli isku myös hänen edustamalleen konservatiivipuolueelle ja auttoi sysäämään poliittisesti vasemmalle kallistuneen Moon Jae-inin valtaan. Moonin presidenttikausi loppuu maaliskuussa. Maan perustuslaki rajoittaa presidenttiyden yhteen viisivuotiseen kauteen.

