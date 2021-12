Etelä-Pohjanmaa tiukensi rajoituksia, tänään odotetaan tietoa myös muista uusista koronatoimista eri puolilla maata

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle on määrätty 20 henkilön sisätilojen kokoontumisrajoitus, kertoo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi).

Määräys tulee voimaan sunnuntaina ja jatkuu tammikuun 23. päivään asti. Kokoontumisrajoituksen voi edelleen ohittaa koronapassilla.

Rajoituksen tiukentamisella halutaan turvata terveydenhuollon kantokyky ja tartunnanjäljityksen onnistuminen.

Tänään odotetaan tietoja myös muista uusista alueellisista koronarajoituksista. Ainakin Satakunnan uusista koronarajoituksista on määrä tiedottaa tänään.

Länsi- ja Sisä-Suomen avi valmistelee päätöstä myös Pirkanmaan uusista koronarajoituksista.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä on esittänyt kaikkien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokouksien kieltämistä sekä liikunta-, urheilu-, huvi- tai virkistystilojen sulkua kahdeksi viikoksi. Avi tekee päätöksensä suositusten pohjalta.

Uudellemaalle suositeltu yleisötilaisuuksien kieltämistä

Uusia rajoituksia voidaan saada pian myös Uudellemaalle. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on suosittanut yleisötilaisuuksien kieltämistä. Myös pääkaupunkiseudun ulkopuolisten Uudenmaan kuntien koordinaatioryhmä suosittelee vastaavaa kieltoa.

Etelä-Suomen avi on kertonut, että mahdollinen päätös rajoitusten kiristämisestä voitaisiin tehdä aikaisintaan tänään.

Eilen Pohjois-Pohjanmaalla kiellettiin kaikki yleisötilaisuudet. Rajoitukset tulivat voimaan tänään ja ovat voimassa vuoden loppuun asti.

Lounais-Suomen avi kielsi jo maanantaina kaikki yleisötilaisuudet Varsinais-Suomessa määräajaksi sisällä ja ulkotiloissa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella kokoontumisrajoituksia tiukennetaan jouluaatosta alkaen. Etelä-Suomen avi teki asiaa koskevan päätöksen tiistaina.

Anniina Korpela

STT

Kuvat: