EU hyväksyi taksonomian, Suomen metsäteollisuus pettyi

EU-maat ovat hyväksyneet taksonomian eli sijoituskohteiden ilmastoluokittelun kriteerit eri toimialoille. EU julkaisi muun muassa metsätaloutta koskevat kriteerit virallisessa lehdessään.

Luokittelua vastusti kaikkiaan 13 maata. Suomen lisäksi esimerkiksi Ruotsi ja Ranska halusivat kaataa ehdotuksen.

Taksonomiassa komissio määrittelee sijoittajille, mitkä hankkeet ovat kestäviä ilmaston kannalta. Tämän toivotaan edistävän ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Metsätalouden lisäksi ydinvoiman ja maakaasun luokittelu on herättänyt närää muutamissa jäsenmaissa.

Metsäteollisuuden mukaan taksonomia tuo mukanaan lisääntyvän hallinnollisen taakan yrityksille ja metsänomistajille ilman perusteltavissa olevia hyötyjä ilmastolle.

– EU-maiden hyväksymä esitys kestävän metsänhoidon ilmastotaksonomiakriteereiksi on kaikkinensa epäonnistunut. Sekava ja monitulkintainen kokonaisuus johtaa turhaan byrokratiaan ilman mainittavia etuja. Komission esityksessä ei huomioida nykyisen kestävän ja aktiivisen metsätalouden ilmastohyötyjä. Sen sijaan uhkana on metsänomistajien passivoiminen, Metsäteollisuus arvostelee tiedotteessaan.

– Myös Ruotsi vastusti päätöstä, eli komission ehdotukseen suhtautuivat kriittisesti juuri ne maat, joissa metsätalouden kestävyyteen panostetaan pitkäjänteisesti osana arjen metsätaloutta ja joissa metsäsektorilla on suuri merkitys hyvinvoinnin rakentajana.

Luonnon monimuotoisuuskriteerit vuorossa seuraavaksi

Komission on määrä jatkaa työtään muiden taksonomiakriteerien osalta, ja seuraavaksi vuorossa ovat luonnon monimuotoisuutta koskevat kriteerit. Asiantuntijaryhmän lopullista esitystä odotetaan talvella.

Kysymys Suomen suhtautumisesta taksonomiaan on jakanut hallituksen rivejä. SDP, keskusta ja RKP ovat vastustaneet EU:n taksonomia-asetukseen liittyvää säädösehdotusta, koska ne eivät ole olleet tyytyväisiä metsien käsittelyn teknisiin kriteereihin. Hallitus on pitänyt järjestelmän kriteerejä osin vaikeasti ymmärrettävinä ja tulkinnanvaraisina. Vihreät ja vasemmistoliitto ovat puolestaan olleet säädösehdotuksen kannalla.

Metsäteollisuuden mukaan valmistelujen jatkuessa on Suomen vaikutettava aktiivisesti niin, ettei edelleen heikennetä suomalaisen metsäteollisuuden ja -talouden toimintaedellytyksiä.

– Valitettavasti Suomen kannanmuodostus asiassa kesti luvattoman pitkään, eikä maallemme jäänyt aikaa tehdä aktiivista EU-vaikuttamista ja kerätä näkemyksen taakse riittävää määrää muita jäsenmaita, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo.

MTK pitää kriteereitä kehnoina ja komissiota ymmärtämättömänä

Myös Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK pettyi esityksen läpimenoon. Järjestö pitää taksonomian ilmastokriteereitä kehnoina ja EU-komissiota ymmärtämättömänä metsäasioiden suhteen.

MTK:n mukaan laaja vastustus on toivottavasti viesti komissiolle, että seuraavan vaiheen ympäristökriteereistä tulee metsän osalta luopua tai niiden käytettävyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

– Koska ilmastokriteerien läpimeno näytti todennäköiseltä, olemme tulevaan sääntelyyn jo varautuneet, ja jäsenemme pystyvät täyttämään tulevat velvoitteet, sanoo MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola tiedotteessa.

Liisa Kujala, Antti Autio

STT

