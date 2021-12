EU-komissio ehdottaa globaalin yritysverosopimuksen täytäntöönpanoa EU:ssa – minimivero toisi EU:hun miljardeja lisää verotuloja

Maailmanlaajuisesti sovittu 15 prosentin minimivero suurimmille ylikansallisille yhtiöille etenee kohti täytäntöönpanoa Euroopan unionissa. Komissio esitteli tänään ehdotuksensa direktiiviksi siitä, miten talousjärjestö OECD:n välityksellä neuvoteltu veroratkaisu toteutettaisiin EU-maissa.

Globaalille veroratkaisulle on antanut tukensa 137 maata.

EU-komission ehdotuksen mukaan EU-maat saisivat tietyissä tapauksissa mahdollisuuden täydentävään verotukseen, jos suuryhtiö pyrkisi hyödyntämään matalaa verotusta maassa, joka ei sovella globaalia minimiveroa.

Säännöt koskisivat suuria konserneja, joiden emo- tai tytäryhtiö sijaitsee EU-maassa. OECD:n mukaan kohteena olisivat yhtiöt, joiden liikevaihto on yli 750 miljoonaa euroa.

Talouskomissaari Paolo Gentilonin mukaan toistaiseksi ei ole tarkkaa laskelmaa siitä, kuinka paljon verotuloja minimiveron käyttöönotto tuo EU-maille, mutta mittaluokka liikkuu miljardeissa.

OECD on arvioinut, että maailmanlaajuisesti minimivero tuo 150 miljardia dollaria (noin 133 miljardia euroa) lisää verotuloja.

Vastarinta ei huoleta talouskomissaaria

Globaali sopimus on herättänyt kiivastakin vastarintaa Yhdysvaltojen kongressissa, minkä on arvioitu olevan yksi kompastuskivi minimiveron toteuttamisen tiellä.

Talouskomissaari Gentiloni sanoi olevansa melko luottavainen, että prosessin vaikeuksista huolimatta Yhdysvaltojen tuki koko sopimukselle lopulta saadaan.

Gentiloni muistutti Yhdysvaltojen roolin olleen merkittävä siinä, että globaali sopimus ylipäätään saatiin aikaan.

Yrityksiin kohdistuvan minimiveron toivotaan hillitsevän monikansallisten yhtiöiden verosuunnittelua.

Globaaliin verosopimukseen kuuluu myös ehdotus kansainvälisten verotusoikeuksien uudelleenjärjestelystä eli siitä, miten suurimpien monikansallisten yhtiöiden tuottojen verotus jaetaan eri maiden kesken.

Komissio on antamassa esityksensä tämän osion toteuttamisesta ensi vuonna, kun teknisistä yksityiskohdista on päästy kansainväliseen sopuun.

Komissio pyrkii puuttumaan myös pöytälaatikkoyhtiöihin

Komissio esitteli tänään myös ehdotuksensa verovälttelyyn käytettäviin pöytälaatikkoyhtiöihin puuttumisesta. Komissio ehdottaa, että veroeduista eivät pääsisi hyötymään sellaiset EU-maissa sijaitsevat pöytälaatikkoyhtiöt, joilla ei ole lainkaan tai on vain vähäistä taloudellista toimintaa.

Ehdotusten käsittely EU:n päätöksentekokoneistossa voi olla mutkikastakin, sillä verotusta koskevissa päätöksissä vaaditaan jäsenmaiden yksimielisyyttä.

Heta Hassinen

STT

