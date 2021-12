EU-maiden johtajat varoittavat Venäjää valtavista seurauksista, jos maa vie pidemmälle sotilaallisia toimiaan Ukrainaa vastaan

EU-maiden johtajat varoittavat Venäjää valtavista seurauksista, jos maa vie pidemmälle sotilaallisia toimia Ukrainaa vastaan. EU-johtajat vaativat Venäjää liennyttämään jännitteitä, jotka ovat syntyneet, kun Venäjä on keskittänyt joukkojaan Ukrainan rajan tuntumaan.

Ukrainan ja Venäjän välistä tilannetta käsiteltiin torstaina EU-huippukokouksessa Brysselissä. Huippukokouksen päätelmissä mainitaan, että Venäjään kohdistuvat seuraukset sisältäisivät kumppanien kanssa koordinoituja toimia.

Aiemmin esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden on varoittanut Venäjää ennennäkemättömistä pakotteista, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kuvaili ennen huippukokouksen alkua Ukrainan ja Venäjän välistä tilannetta huolestuttavaksi. Marin kertoi, että eri maiden puheissa on ollut hieman erilaisia analyyseja siitä, mihin Venäjä pyrkii.

– Me emme tällä hetkellä vielä tiedä, mihin Venäjä omalla toiminnallaan pyrkii. On selvää, että meidän pitää olla valmiina erilaisia mahdollisia tilanteita varten, Marin sanoi.

EU-huippukokouksen päätelmissä kannustetaan diplomaattisen ratkaisun löytämiseen.

Heta Hassinen

STT