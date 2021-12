EU-maiden ulkoministerit kokoustavat Brysselissä – aiheina muun muassa Ukraina ja Valko-Venäjä

EU:n ulkoministerit kokoontuvat Brysselissä tänään. Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Johanna Sumuvuori.

Ulkoasiainneuvoston ajankohtaisina aiheina ovat esillä muun muassa Ukraina ja Valko-Venäjä. Neuvoston pääaiheita ovat EU:n ja Afrikan suhteet, Keski-Aasia ja Venezuela.

Epävirallisessa lounastapaamisessa ulkoministerit tapaavat Qatarin varapääministerinä ja ulkoministerinä toimivan Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thanin.

Keskustelua qatarilaisministerin kanssa on tarkoitus käydä muun muassa Afganistanin tilanteesta. Qatarin ihmisoikeustilanteessa ja vierastyöläisten oloissa on ongelmia, mutta maa on ollut keskeisessä roolissa elokuun evakuoinneissa Kabulista ja mahdollistanut keskusteluyhteyden ylläpidon Talebaniin, sanotaan ulkoministeriön tiedotteessa.

EU:n ja Qatarin välisen yhteistyön tavoitteena Afganistanissa on muun muassa maan humanitaarisen tilanteen parantaminen.

Suomi avasi suurlähetystön Dohaan Qatariin perjantaina.

STT

