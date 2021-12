EU-maiden ulkoministerit varoittavat Venäjää vakavista seurauksista, jos tilanne Ukrainan rajalla kärjistyy. Ulkoministerit keskustelivat asiasta tänään Brysselissä.

Suomea kokouksessa edustaneen valtiosihteeri Johanna Sumuvuoren mukaan jäsenmaiden näkemys oli hyvinkin yksimielinen siitä, että Venäjälle on lähetettävä vahva viesti vakavista seurauksista, joita sotilaallisten toimien kiihdyttämisellä olisi.

Venäjä on viime viikkoina keskittänyt joukkoja Ukrainan rajalle, mikä on herättänyt laajaa huolta.

STT