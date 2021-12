EU:n ja Schengen-alueen ulkopuolelta saapuvat tarvitsevat tästä päivästä lähtien rokotusten lisäksi negatiivisen koronatestituloksen

Suomeen EU:n ja Schengen-alueen ulkopuolelta saapuvilta matkustajilta vaaditaan tästä päivästä lähtien täyden rokotussarjan lisäksi negatiivinen koronatestitulos. Testituloksen pitää olla alle 48 tuntia vanha.

Vaatimus on voimassa 16. tammikuuta asti. Se ei koske Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvia heidän palatessaan asuinmaahansa eikä ihmisiä, joiden maahantulon perusteena on välttämätön syy, kuten pakottavat perheasiat. Kaikkia matkustajia koskevat kuitenkin tartuntatautilain mukaiset vaatimukset todistusten esittämisestä ja aluehallintoviranomaisten tekemät päätökset pakollisista terveystarkastuksista.

Samalla luovutaan eteläisen Afrikan valtioita koskevista erityisrajoituksista. Vain tiettyjä valtioita koskevia rajoituksia ei enää katsota tarkoituksenmukaisiksi, koska koronaviruksen omikronmuunnos on jo laajasti levinnyt maailmalla ja myös Euroopan sisäisesti.

