EU:n ministerineuvosto antoi virallisen huomautuksen Turkille vangitun ihmisoikeusaktivistin tapauksesta

Euroopan unionin ministerineuvosto antoi perjantaina virallisen huomautuksen Turkille ihmisoikeusaktivisti Osman Kavalan tapauksesta.

Lausunnossaan neuvosto kehotti painokkaasti Turkin viranomaisia ​​vapauttamaan vankilassa oleva Kavala välittömästi ja varmistamaan, että tämän oikeudenkäynti saatetaan loppuun ilman viivästyksiä.

Ministerineuvosto ilmoitti Turkille myös aikomuksestaan ​​viedä tapaus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Tuomioistuin valvoo Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittyneiden valtioiden sopimusvelvollisuuksien täyttämistä.

Lokakuussa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan uhkasi karkottaa maasta Suomen ja yhdeksän muun maan suurlähettiläät näiden vaadittua yhteisessä kannanotossa Kavalan vapauttamista. Myöhemmin Erdogan kuitenkin perääntyi uhkauksestaan.

Diplomaattinen kiista lientyi, kun useat Erdoganin hampaisiin joutuneista maista lupasivat olla puuttumatta Turkin sisäisiin asioihin.

Kavala, 64, on ollut Turkissa vankilassa ilman tuomiota vuodesta 2017 lähtien, mikä on luonut jännitteitä Turkin ja länsimaiden välille.

Turkkilaista aktivistia syytetään yhteyksistä vuoden 2013 hallituksen vastaisiin mielenosoituksiin ja epäonnistuneeseen vallankaappausyritykseen vuonna 2016. Kavala on kiistänyt syytteet.

