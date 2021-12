EU:n sisäministerit kokoustivat Valko-Venäjän rajatilanteesta – Sisäministeri Mikkonen: ”Pakotteet ovat tehonneet”

EU:n sisäministerit keskustelivat torstaina siirtolaiskriisistä EU:n ja Valko-Venäjän välisellä rajalla. Kokouksessa todettiin, että EU:n toimilla on saatu tilanteeseen jo merkittäviä tuloksia.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) kertoi tapaamisen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa, että siirtolaisten määrät Valko-Venäjän ja Puolan rajalla ovat vähentyneet.

– Pakotteet ovat tehonneet lentoyhtiöihin niin, että uusia ihmisiä ei ole enää tullut. Selvästi EU:n yhteinen politiikka on näkynyt, Mikkonen sanoi.

Suuri osa Lähi-idästä Minskiin suuntautuvista lennoista on keskeytetty. Valko-Venäjällä olevia Lähi-idästä tulleita siirtolaisia on myös tuettu vapaaehtoisesti palaamaan kotimaihinsa.

Mikkosen mukaan Valko-Venäjän ja Puolan rajalla on edelleen jonkin verran ihmisiä. Valko-Venäjälle aiemmin saapuneita siirtolaisia voi myös edelleen siirtyä raja-alueelle.

Valko-Venäjä on kiistänyt syytökset

Keskustelua Valko-Venäjän tilanteesta jatketaan jälleen ensi viikolla Eurooppa-neuvostossa.

Viime kuukausina tuhannet siirtolaiset Lähi-idästä ovat matkanneet Valko-Venäjälle siinä toivossa, että pääsisivät Puolan rajan yli EU:n puolelle. Marraskuussa noin 2 000 ihmistä leiriytyi Valko-Venäjän ja Puolan rajalle hyisissä oloissa, kunnes rajavartijat tyhjensivät tilapäisleirin ja siirtolaiset siirrettiin logistiikkakeskukseen.

Länsimaat ovat syyttäneet Valko-Venäjää siirtolaisten masinoimisesta EU:n rajoille.

Yhdysvallat, Kanada ja läntiset liittolaiset ilmoittivat viime viikon torstaina uusista Valko-Venäjän vastaisista pakotteista, jotka suunnattiin muun muassa hallinnon merkkihenkilöitä, merkittäviä median edustajia ja Valko-Venäjän johtajan Aljaksandr Lukashenkan poikaa vastaan.

Valko-Venäjä on tuominnut lännen sitä vastaan asettamat pakotteet.

Tavoitteena selkeä yhteinen linja EU:lle

Sisäministerien torstaisessa tapaamisessa keskusteltiin myös yleisesti EU:n turvapaikkapolitiikan uudistuksesta.

– Kävimme paljon keskustelua siitä, miten tärkeää on vahvistaa EU:n yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa, Mikkonen sanoi.

– Ulkopoliittiset toimet ovat keskiössä niin Valko-Venäjän aiheuttaman akuutin tilanteen kuin myös tulevien vastaavien tilanteiden ratkaisemiseksi, hän lisäsi.

Mikkonen kertoi, että erityisesti turvapaikanhakijoiden liikkuminen EU:n sisällä nousi keskustelunaiheeksi sisäministerikokouksessa.

– Edelleenliikkuminen on iso ilmiö. Meillä on turvapaikanhakijoita, jotka tulevat yhteen EU-maahan ja siirtyvät sitten maasta toiseen. Jos EU:lla olisi yhtenäinen turvapaikkapolitiikka, tämäntyyppinen liikkuminen estettäisiin. Ei lähdettäisi kokeilemaan eri maista vastaanottoa, vaan olisi selkeä yhteinen linja, Mikkonen kertoi.

Anniina Korpela

STT

Kuvat: