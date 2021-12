Euroopan keskuspankilta odotetaan varovaista linjaa koronaelvytyksen purkamiseen

Euroopan keskuspankki kertoo tänään, miten se aikoo ensi vuonna asteittain vähentää arvopaperiostojaan ja reagoida euroalueella kiihtyneeseen inflaatioon. Ohjauskorkoihinsa EKP ei edelleenkään koske, ja pääjohtaja Christine Lagarden viesti on ollut, ettei korkoihin todennäköisesti kosketa ennen vuotta 2023.

EKP on linjannut, että inflaatio saa ylittää kahden prosentin tavoitteen väliaikaisesti. Marraskuun inflaatio euroalueella saavutti kaikkien aikojen ennätyksen 4,9 prosentilla.

Keskuspankki julkistaa myös tuoreet talousennusteensa. Haastetta ennusteelle lisää se, että koronaviruksen omikronmuunnoksen talousvaikutuksia on vielä vaikea arvioida.

