Euroopan keskuspankki päättää pandemiaelvytykseen suunnatut arvopaperiostot maaliskuussa

Euroopan keskuspankki EKP ilmoittaa päättävänsä koronaelvytykseen suunnatut arvopaperiostot maaliskuussa. Keskuspankki kertoo vähentävänsä ostoja jo ensi vuoden ensimmäisten kuukausien aikana ja päättää ostot maaliskuun loppuun mennessä.

– Euroalueen kasvu on tasoittumassa, mutta odotamme taloudellisen aktiivisuuden voimistuvan huomattavasti ensi vuoden mittaan, EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde sanoi tiedotustilaisuudessa.

Tämän jälkeen EKP tukee euroalueen taloutta voimistamalla omaisuuserien osto-ohjelmaa. Jo ennen koronapandemiaa keskuspankin työkaluna olleen osto-ohjelman kautta tehtyjä ostoja korotetaan vuoden toisella neljänneksellä nykyisestä 20 miljardista eurosta kuukaudessa 40 miljardiin.

Kolmannella neljänneksellä ostoja on määrä tehdä kuukausitasolla 30 miljardilla eurolla. Ensi vuoden lokakuusta alkaen omaisuuserien osto-ohjelman on määrä palata nykyisiin uomiinsa eli 20 miljardiin kuukaudessa.

– Neuvosto arvioi, että taloudellisessa toipumisessa ja inflaatiotavoitteessa saavutettu edistys mahdollistaa asteittaisen ostojen vähentämisen tulevilla vuosineljänneksillä. Rahapoliittista sopeuttamista kuitenkin tarvitaan yhä, jotta inflaatio tasoittuisi tavoiteltuun kahteen prosenttiin keskipitkällä aikavälillä, keskuspankin neuvosto totesi lausunnossaan.

Neuvosto myös painotti, että olemassa olevien epävarmuustekijöiden takia rahapolitiikan täytyy yhä säilyä joustavana.

EKP piti odotetusti ohjauskorot muuttumattomina historiallisen alhaisella tasolla. Pääjohtaja Lagarden viesti on ollut, ettei korkoihin todennäköisesti kosketa ennen vuotta 2023.

Inflaatiotavoitteeseen ennustetaan päästävän 2023

EKP on linjannut, että inflaatio saa ylittää kahden prosentin tavoitteen väliaikaisesti. Marraskuun inflaatio euroalueella saavutti kaikkien aikojen ennätyksen 4,9 prosentilla.

Lagarden mukaan syynä inflaatiopiikkiin ovat Euroopan korkeat energiahinnat ja tietyillä aloilla tuotantokapasiteetin ylittänyt kysyntä. Pääjohtajan mukaan kuluttajahinnat kasvavat suurimman osan vuotta vielä yli kahden prosentin tahtia.

– Inflaation odotetaan pysyvän koholla lyhyellä aikavälillä, mutta sen tilanteen odotetaan helpottuvan tulevan vuoden mittaan, Lagarde sanoi.

Vuotuisen inflaation odotetaan olevan vielä ensi vuonna 3,2 prosenttia, minkä jälkeen sen ennustetaan asettuvan keskuspankin tavoittelemaan alle kahteen prosenttiin eli 1,8 prosenttiin seuraavan kahden vuoden ajaksi.

Bruttokansantuotteen keskuspankki ennakoi kasvavan euroalueella ensi vuonna 4,2 prosenttia. Vuoden 2023 kasvuksi ennustetaan 2,9 prosenttia.

