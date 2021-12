Eurooppalaisdiplomaatit pettyneitä Iranin ydinsopimusneuvotteluihin

Itävallassa Wienissä maanantaina uudelleen aloitetut Iranin ydinsopimusneuvottelut jäivät perjantaina tauolle.

Eurooppalaisdiplomaatit kuvailivat olevansa pettyneitä ja huolissaan neuvotteluiden tähänastisesta annista.

Iran on tehnyt muutosehdotuksia aiemmin tänä vuonna neuvoteltuun tekstiin.

– Iran on perääntymässä lähes kaikista vaikeista kompromisseista, jotka rakennettiin monen kuukauden kovan työn jälkeen, kommentoivat diplomaattilähteet Britanniasta, Ranskasta ja Saksasta uutistoimisto AFP:lle.

Neuvotteluissa ovat mukana lisäksi Kiina ja Venäjä.

Kritiikkiä tuli myös Yhdysvalloista, joka osallistuu neuvotteluihin epäsuorasti.

– Iranin uusi hallinto ei saapunut Wieniin rakentavien esitysten kanssa, Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki sanoi perjantaina.

Iranin ehdotuksista toinen liittyy pakotteiden poistamiseen ja toinen Iranin ydinvoimatoimintaan, kertoi Iranin pääneuvottelija Ali Bagheri valtion televisiolle torstaina.

Ydinsopimusneuvottelut alkoivat Wienissä uudelleen maanantaina viiden kuukauden tauon jälkeen. Neuvotteluita on diplomaattien mukaan määrä jatkaa ensi viikon puolivälissä.

Iranin ulkoministerin Hossein Amir-Abdollahianin mukaan neuvottelut etenevät hyvin, mutta hitaasti.

– Uskomme, että hyvä sopimus on mahdollinen, mutta se vaatii lähestymistavan muutosta tietyillä osapuolilla, joiden on luovuttava uhkaavasta kielestä, ministeri sanoi.

Iran katkaisi neuvottelut kesällä

Iran katkaisi ydinsopimusneuvottelut viime kesänä sen jälkeen, kun maalle valittiin presidentiksi konservatiivinen Ebrahim Raisi. Tämän jälkeen Iran jätti huomioitta länsimaiden pyynnöt neuvotteluiden käynnistämisestä uudelleen.

Länsimaiden diplomaattien mukaan sopimus oli jo lähes maalissa ennen neuvotteluiden katkeamista kesällä.

Iranin ydinsopimus solmittiin vuonna 2015, mutta se on ollut kuoleman kielissä siitä lähtien, kun Yhdysvaltain edellinen presidentti Donald Trump ilmoitti 2018 maansa vetäytyvän sopimuksesta ja palautti voimaan ankarat pakotteet Irania kohtaan.

Sopimuksen tarkoitus on käytännössä estää Irania rakentamasta ydinasetta, mutta sallia rauhanomainen ydinohjelma. Iran on kieltänyt tavoittelevansa ydinaseita.

STT

