Filippiinien taifuuni jättänyt jälkeensä yli 200 kuolonuhria

Kaakkois-Aasiassa Filippiinien taifuunin kovaa vauhtia kasvanut uhriluku on noussut jälleen. Viranomaisten mukaan ainakin 208 ihmistä on kuollut tämän vuoden voimakkaimman pyörremyrskyn seurauksena. Myrsky iski maahan torstaina.

Myrskyn jäljiltä on edelleen kateissa viitisenkymmentä ihmistä. Lisäksi viranomaiset kertovat ainakin yli 200 ihmisen loukkaantuneen.

Raiksi nimetty taifuuni osui vahvimmin maan etelä- ja keskiosiin, joissa se katkoi voimalinjoja ja riuhtoi irti talojen kattoja. Tuulet yltyivät jopa yli 50 metriin sekunnissa. Yli 300 000 ihmistä pakeni myrskyn vuoksi kodeistaan ja rantalomakohteista.

