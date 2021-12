Filippiineillä taifuunin uhriluku kasvaa – yli 20 ihmistä kuollut

Kaakkois-Aasian Filippiineillä taifuuni Rain uhriluku kasvaa. Yli 20 ihmistä on saanut surmansa tämän vuoden voimakkaimmassa pyörremyrskyssä, joka iski maahan torstaina.

Vähintään 300 000 ihmistä joutui pakenemaan pyörremyrskyn vuoksi kodeistaan maassa.

Taifuuni osui vahvimmin maan etelä- ja keskiosiin, joissa se katkoi voimalinjoja ja riuhtoi irti talojen kattoja. Tuulet yltyivät jopa yli 50 metriin sekunnissa. Rain mukanaan tuomat rankkasateet aiheuttivat tuhoa myös laajemmin maassa.

Dinagatin varakuvernööri Nilo Demerey kertoi, että noin 130 000 asukkaan saarella oli saanut surmansa ainakin kuusi ihmistä. Demereyn mukaan ihmiset yrittivät epätoivoisesti kunnostaa tuhoutuneita asumuksiaan, sillä jopa saaren evakuointikeskukset tuhoutuivat myrskyssä.

– He eivät voi pelastautua mihinkään. Kaikki tuhoutui, Demerey sanoi.

Myös Dinagatin läheisillä saarilla tuhot ovat olleet mittavia. Yhteensä yli 18 000 pelastusviranomaista, poliisia ja sotilasta osallistuu pelastustöihin myrskyn pahimmin runtelemilla alueilla.

Filippiineillä koetaan vuosittain keskimäärin 20 myrskyä ja taifuunia. Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto ilmoitti, että Rai oli voimakkaimpia myrskyjä, joita Filippiineillä on joulukuussa koettu viimeisen vuosikymmenen aikana.

– Tieto ja kuvat, joita olemme saaneet, ovat hyvin hälyttäviä, avustusjärjestön maajohtaja Alberto Bocanegra kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Myrsky kulki Filippiinien yli osuen viimeisenä maan läntiseen Palawanin saareen. Se kulkee kohti Vietnamia.

Tutkijat ovat jo kauan varoittaneet, että pyörremyrskyistä on tulossa entistä voimakkaampia.

STT

Kuvat: