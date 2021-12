Ghislaine Maxwellin seksuaalirikosoikeudenkäynnin valamiehistö vetäytyi harkitsemaan päätöstään

Edesmenneen seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin rikoskumppaniksi epäillyn Ghislaine Maxwellin oikeudenkäynti on tulossa päätökseensä. Asianajajat ovat pitäneet loppupuheenvuoronsa, ja valamiehistö vetäytyi maanantaina harkitsemaan päätöstään. Valamiehet keskustelivat asiasta tunnin verran, ja heidän on määrä jatkaa asian käsittelyä tiistaina.

Oikeudenkäynti on kestänyt kolme viikkoa.

Maxwellia syytetään muun muassa osallisuudesta alaikäisten tyttöjen houkutteluun ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön vuosina 1994-1997.

Jos 59-vuotias Maxwell todettaisiin syylliseksi kaikkien kuuden syytteen osalta, hän voisi saada elinkautisen tuomion.

STT

Kuvat: