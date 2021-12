Häiriötilanteisiin varautuminen lisääntynyt, kolmannes suomalaisista selviäisi yli viikon käymättä kaupassa

Korona on lisännyt suomalaisten kriisitietoisuutta, osoittavat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (Spek) kyselytutkimuksen tulokset. Lähes kolmannes suomalaisista arvioi, että selviäisi häiriötilanteessa jopa yli viikon käymättä ruokakaupassa, kun vuonna 2018 näin arvioi alle kymmenesosa vastanneista.

– Vaikka häiriötilanteilla viitataan yleensä laajoihin sähkökatkoihin tai vedenjakeluhäiriöihin, myös koronapandemiaa voi pitää laajana häiriötilanteena ja se on vaikuttanut asenteisiin varautumista kohtaan, sanoo Spekin tutkimuspäällikkö Tuula Kekki tiedotteessa.

Niiden vastaajien osuus, jotka eivät usko varautumisesta olevan apua ja joiden mielestä varautuminen kuuluu muiden vastuulle, on laskenut alle puoleen edellisestä kyselystä. Varautumattomuuden syyksi kerrotaan useimmin se, ettei asiaa ole tullut ajatelleeksi tai ettei se kiinnosta.

Viime kesänä tehtyyn kyselyyn vastasi noin tuhat suomalaista.

Maaseudulla asuvat uskovat selviävänsä

Maaseudulla, omakotitalossa ja omistusasunnosta asuvat luottavat muita enemmän omaan varautumiseensa ja uskovat selviävänsä häiriötilanteista. Monet nuoret ja kerrostaloasukkaat suunnittelevat lähtevänsä häiriötilanteen sattuessa asumaan väliaikaisesti ystävän luo.

Esimerkiksi kantakaupungissa asuvista vastaajista lähes puolet kertoo, että ei selviäisi varautumissuosituksen mukaista kolmea vuorokautta ilman sähköä, kun taas haja-asutusalueella asuvista näin kertoo vajaa neljäsosa.

Maaseudulla varautuminen on usein paremmalla tolalla. Esimerkiksi lämmitysjärjestelmiä voi olla useita rinnakkaisia, ja niille on myös käyttöä, sillä häiriötilanteita saatetaan kokea useammin.

Sähkökatko aiheuttaisi ongelmia

Varautumissuosituksen mukaan suomalaisilla kotitalouksilla tulisi olla valmius pärjätä häiriötilanteessa 72 tuntia eli kolme vuorokautta ilman viranomaisten apua. Tutkimuksen mukaan erityisesti sähkökatkot ja vedenjakeluhäiriöt aiheuttaisivat haasteita jo huomattavasti lyhyemmässä ajassa.

Noin puolet vastaajista arvioi, ettei selviytyisi kolmea vuorokautta ilman juoksevaa vettä ja yli kolmannes arvioi, ettei selviytyisi sähkökatkosta yli kolmea vuorokautta. Tosin sähkökatko aiheuttaisi todennäköisesti myös vedenjakelun keskeytymisen eli suurimmalle osalle kotitalouksista pitkittynyt sähkökatko aiheuttaisi suuria haasteita.

Emmi Tilvis

STT