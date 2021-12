Haitin polttoainerekan räjähdyksessä kuollut ainakin 75 – kuolonuhrien määrän pelätään kasvavan edelleen

Haitilla tiistaina sattuneessa polttoainerekan räjähdyksessä on kuollut ainakin 75 ihmistä. Kuolonuhrien määrä on kasvanut aiemmasta, ja sen pelätään voivan kasvaa edelleen.

Paikallista aikaa keskiviikko-iltana ainakin kuutisenkymmentä ihmistä sai edelleen hoitoa räjähdyksen vuoksi saamiensa palovammojen vuoksi. Asiasta kertoi uutistoimisto AFP:lle pelastusviranomaisen edustaja Jerry Chandler, jonka mukaan hoitoa saavista valtaosan vammat ovat vakavia.

Kuolonuhrien määrä nousi keskiviikkona, kun räjähdyksessä loukkaantuneet menehtyivät palovammoihinsa. Osalla palovammat peittivät isoja osia heidän kehoistaan.

Polttoainetta kuljettanut säiliöauto räjähti tiistaiaamuna Karibialla sijaitsevan Haitin pohjoisrannikolla, maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Cap-Haitienissa. Haitin pääministeri Ariel Henry julisti maahan kolmen päivän kansallisen suruajan räjähdyksen jälkeen.

Kroonisesti epävakaa ja köyhyydestä kärsivä Haiti ajautui uuteen kriisiin heinäkuussa, kun maan presidentti salamurhattiin. Viime aikoina isoa osaa maata ovat riivanneet väkivaltaiset rikollisjengit.

Ihmiset kiirehtivät keräämään kadulle valuvaa polttoainetta

Moni räjähdyksen vuoksi loukkaantuneista sai vammoja, kun ohikulkijat olivat kiirehtineet keräämään säiliöautosta kadulle valuvaa polttoainetta. Haiti kärvistelee vakavan polttoainepulan keskellä, joten polttoaine on haluttua tavaraa.

– Meidän väestömme elää äärimmäisessä köyhyydessä, sanoi ihmisoikeusaktivisti Marie-Rosy Auguste Ducena.

– Se sai ihmiset menemään ulos ja keräämään polttoainetta säiliöautosta, he luulivat voivansa myydä polttoaineen, hän lisäsi.

Rikollisjengien toiminta on niin ikään pahentanut Haitin polttoainepulaa. Rikollisryhmät ovat estäneet pääsyn öljyasemille, mikä on puolestaan vaikeuttanut riittävän terveydenhoidon tarjoamista.

Haiti ei ole ikinä tuottanut tarpeeksi sähköä asukkaidensa tarpeisiin. Jopa pääkaupungin varakkaammilla seuduilla Haitin valtion omistama sähköyhtiö tarjoaa virtaa enintään muutaman tunnin päivässä.

STT